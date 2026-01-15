El Ayuntamiento respalda construir 700 viviendas junto al cementerio de Sevilla con informes contrarios

La Consejería de Salud y Consumo ha advertido hasta en dos ocasiones de los riesgos que tiene construir viviendas junto al cementerio de San Fernando de Sevilla por las emisiones de los dos crematorios. Pero el Ayuntamiento ha aprobado este jueves en el pleno ordinario de enero volver a enviar un tercer informe a la Junta de Andalucía apoyando este nuevo barrio en los antiguos suelos de la fábrica de Cross de San Jerónimo, con margen para construir más de 700 viviendas. PP y Vox han votado a favor, frente al voto negativo de PSOE y Con Podemos - IU, a remitir una correción del Análisis en profundidad para Estudio de Impacto en la Salud para subsanar los reparos puestos por el Gobierno de Juanma Moreno.

Como informó este periódico, la Delegación Territorial de la Consejería de Salud y Consumo considera que tiene especial relevancia su cercanía al cementerio de San Fernando y las emisiones de los dos crematorios : "No se pueden descartar a priori efectos crónicos en la salud en la futura población residente así como riesgos derivados del posible incremento de la incidencia por cáncer como consecuencia de la exposición a dioxinas y furanos".

El último informe desfavorable de la Junta plantea que los análisis sobre el impacto en la salud aportados por la Junta de Compensación, propietaria de los suelos, no aporta "referencia o bibliografía empleada" para analizar los valores utilizados sobre los datos de emisión de los crematorios, y tampoco se justifica la omisión de parámetros "cuyos límites se encuentran referenciados en la normativa en vigor, como PM 10, benzo(a)pireno y metales (Pb, As, Ni y Cd)". Ni "ciertos contaminantes asociados a la cremación, como por ejemplo dioxinas y furanos". La ausencia en el estudio de estos contaminantes es lo llevó a la Junta a no poder descartar "efectos crónicos" en la salud de los futuros residentes.

El delegado de Urbanismo, Juan de la Rosa, ha defendido que desde que se impulsó este desarrollo residencial en 2023 ya se tenía claro que había que enviar estos informes a la Consejería de Salud, y entonces estaba el PSOE al frente del Ayuntamiento. "Se elevará a la Junta el informe y se volverá a traer a pleno para su aprobación definitiva. Es un informe de aclaración a la Consejería de Salud", ha defendido. Estos suelos tenían una calificación de industrial, y este proceso urbanístico tiene la misión de cambiar los usos de unos terrenos que ocupan 101.437 m² (el equivalente a 10 campos de fútbol). Cuando tengan la calificación de residencial, está prevista la construcción de 720 viviendas, de las cuales 288 serán VPO (en un principio, todas iban a ser protegidas).

Los antiguos suelos de la fábrica de Cross en San Jerónimo tendrán más de 700 viviendas / Google Earth (captura)

De la Rosa ha defendido que el PP siempre ha apoyado que "esa parcela tenía que adaptarse a la realidad, porque es un suelo industrial y se está cambiando a residencial". "Independientemente del régimen de las viviendas había que mandar los mismos informes a la Consejería de Salud. Aunque hayamos cambiado el régimen, había que presentar los mismos informes. La Junta sería mucho más estricta incluso con suelos industriales", ha añadido.

Gonzalo García de Polavieja, concejal de Vox, ha apoyado al Gobierno municipal en su propuesta y ha criticado la negativa de los grupos de izquierda: "Es la cuarta o quinta vez que debatimos esto y la primera vez que manifiestan algo sobre la salud. El posible problema de salud viene por la cercanía del cementerio, y el terreno está donde estaba antes. Y nunca han puesto ninguna duda. Votamos remitir a la Junta un documento técnico. Y ustedes votan en contra de remitir un documento técnico que evalúa si tiene un impacto para la salud". "A los que han votado que sí les importa la salud de los vecinos. Y PSOE y Podemos han votado que no. ¿No lo tuvo en cuenta el PSOE cuando impulsó el proyecto? ¿Pensaban mover el terreno o el crematorio? Buscan cualquier excusa para que Sevilla no progrese", ha defendido.

PSOE y Podemos advierten sobre el proyecto de la fábrica de Cross

Por parte del grupo socialista ha intervenido el concejal Francisco Páez, que ha criticado, por un lado, "el informe de la Consejería. La Junta les ha dicho lo que había". "Explíquenle esto a los futuros vecinos de este barrio", ha señalado. También ha rechazado el cambio de régimen de la mitad de las viviendas, de protegidas a libres. "Ya trajeron algo diferente a lo que había inicialmente, es inaudito que quiten 400 viviendas de VPO".

Susana Hornillo, concejal de Podemos-IU, lo ha calificado como "otro pelotazo". "Nos llevan al callejón sin salida del pelotazo. Los vecinos convivirán con un aire tóxico. El Gobierno demuestra con Vox que no moverá un dedo para proteger la salud de los vecinos de Hacienda del Rosario. Ya lo demostró la Junta, y el Ayuntamiento ya ha dicho que construirá en un entorno similar. Se van a poner de lado de cualquier lobby aunque suponga llevarse por delante la salud de los vecinos de Sevilla", ha valorado.

"Hoy aprobamos el nuevo estudio de la salud, que la Consejería de Salud ha rechazado dos veces. Tiene riesgos para la salud. Vamos a intentarlo por tercera vez, ¿verdad? La Consejería argumenta que se han omitido contaminantes, y no era un estudio suficientemente detallado. Evidentemente, volvemos a ver una prueba más de que cuando el PP quiere desbloquear un proyecto no se pone nada por delante. Por eso nuestro voto es negativo", ha justificado Hornillo.

Informes de la Junta contra el barrio de la fábrica de Cross

Según expone el Ayuntamiento de Sevilla en el expediente que presentado en el pleno, todo se remonta a marzo de 2023, cuando se aprueba inicialmente una modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) para cambiar el uso industrial de esta parte de los suelos de la fábrica de Cross a uso residencial . Y en diciembre de 2024 los grupos municipales dieron luz verde a su aprobación provisional. Sin embargo, la Delegación Territorial de la Consejería de Salud y Consumo emitió en enero de 2025 un Informe de Impacto en la Salud con carácter desfavorable, apoyado también en marzo por la Comisión Provincial de Coordinación Urbanística.

Ante esta respuesta del Gobierno de Juanma Moreno, la Junta de Compensación aportó, para agilizar la tramitación, un Documento de Valoración de Impacto en la Salud basándose en un Análisis en profundidad, ambos realizados por la consultora ambiental DEPMA. En ellos se estudiaban estudios de dispersión (concentraciones estimadas a las que se vería expuesta la población a diferentes distancias de la instalación), vientos dominantes, ubicación concreta de las viviendas, equipamientos y centros educativos.

Esta documentación volvió a ser rechazada en septiembre, considerando esa falta de datos determinantes en el análisis en profundidad. Ahora, el Ayuntamiento volverá a enviar nueva documentación del Análisis en profundidad para Estudio de Impacto en la Salud, "al objeto de dar respuesta a lo solicitado el 19 de septiembre de 2025 por la Delegación Territorial de la Consejería de Salud y Consumo". Y también remitirla a la Comisión Provincial de Coordinación Urbanística, "a efectos de obtener el pronunciamiento favorable en el trámite de verificación/adaptación de los informes de carácter vinculante".

Si finalmente la Junta de Andalucía considera que se demuestra que no hay ningún peligro para la salud que en esa parcela se lleve a cabo este desarrollo urbanístico, se procederá a la aprobación definitiva del proyecto.