Este bar de Sevilla es parada obligatoria si te gustan los montaditos: "Son 100 legendarios"

"Un sitiazo humilde, de barrio, barato y con una carta de locos". Así definen sus propios clientes un bar del barrio hispalense de Pino Montano que ofrece más de 170 montaditos de todas las especialidades por apenas unos euros.

Este negocio que, tal y como explican los propios usuarios, tiene "más de 100 montaditos legendarios" es Er'080, un bar mítico de Sevilla que se caracteriza por sus productos frescos y de calidad y, sobre todo, por ofrecer "los mejores montaditos de Sevilla".

Un bar de montaditos en Sevilla con más de 20 años de historia

Así, este establecimiento que atesora más de 20 años de trayectoria cuenta con una extensa carta en la que se incluyen desde bocados clásicos hasta innovadoras combinaciones que lo convierten en una parada imprescindible para los amantes de la comida de calidad al menor precio.

Un bar de los de "toda la vida" que ha sabido mantener su esencia y que no solo tiene una de las cartas más extensas de la ciudad, sino que sus más de 170 montaditos se pueden degustar sin que el bolsillo se resienta.

Más de 170 montaditos a un precio único

De ese modo, todos sus montaditos se pueden disfrutar por un precio unitario de 3,50 euros, sin importar la especialidad o tipo de montadito del que se trate.

En su amplia carta se pueden encontrar toda clase de montaditos, como 'Er'80', con cinta de lomo, lomo adobado y mojo picón; 'Extintor', con queso fresco, anchoas y pimiento morón, 'Briana', con lomo adobado, bacon, queso de cabra y alioli, 'Chato', con tortilla, bacon, queso viejo y mojo picón; 'Escámez', con queso de cabra y mermelada de arándanos.

Dónde está este bar de montaditos de Pino Montano y cuál es su horario

A estos se suman su 'Carmele', con pringá casera y mechada troceada, 'Grabié', con boquerones en vinagre y salmorejo; 'Rey', con paletilla ibérica y roquefort; y 'Caletero', con chicharrón de Cai aliñado y huevo a la plancha.

Y para acompañar estos sabores, disponen de cervezas y todo tipo de bebida desde 1,60 euros. Todo ello se puede disfrutar en su local de la calle Agricultores número 5, de martes a domingo, en horario de 12.30 a 15.30 horas y de 20.30 a 23.30 horas. Los lunes, por su parte, permanece cerrado.