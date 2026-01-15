Carlos Sánchez, dueño del histórico estudio de fotografía Enrique: "Dejar la calle Rioja es desprenderse de toda una vida"

Después de 67 años atendiendo a una fiel clientela en el número 22 de la calle Rioja, el estudio de fotografía Enrique abre sus puertas este jueves 15 de enero en Tomares. Su dueño, Carlos Sánchez, ya no paseará cada día por el centro de Sevilla para ir al trabajo, ni saludará a sus vecinos de esta arteria del Casco Antiguo. "Mi tío Enrique inauguró el negocio en el año 59. Han pasado tres generaciones. Supone desprenderse de toda una vida, pero todo tiene un principio y un final. Es traumático por el cariño y el apego al edificio, pero hay que adaptarse a lo que viene", cuenta a El Correo de Andalucía. El edificio pertenecía a varias familias, entre ellas los propietarios de este estudio fotográfico, que se pusieron de acuerdo para la venta del inmueble. A cambio, habrá diez apartamentos turísticos y un local.

Son varios los motivos que han llevado a Carlos Sánchez a trasladar su estudio a un nódulo de oficinas ubicado en el número 1 de la avenida Blas Infante de Tomares, donde ya tenían otro espacio, tras saber que se irían de la calle Rioja. Uno de ellos, lo que cuesta tener un local en el centro de Sevilla. "En Sevilla era complicado tener algo asequible. Este negocio no puede tirar para delante pagando alquileres desmesurados. En el centro están por las nubes y no era viable. Hemos tenido que buscar un emplazamiento más viable para explotar este negocio tradicional", lamenta. "El centro de Sevilla no va a ser Tomares, evidentemente. No sabemos cómo nos va a cambiar. En Sevilla era complicado pagar algo, nuestro negocio es más familiar y artístico que de rendimiento", abunda.

Entrada del estudio de fotografía Enrique de la calle Rioja antes de mudarse a Tomares / Estudio de fotografía Enrique

Sánchez piensa con optimismo en que no es un negocio dependiente de dónde esté, y sí de sus clientes de toda la vida: "Aunque hoy cuesta encontrar estudios de fotografías, en ese aspecto tenemos la suerte de tener una clientela fiel, que muchas veces decimos que es una tradición familiar". "Las abuelas son las que incitan a sus nietos a que pasen por Enrique a hacerse la típica foto para las comuniones. Nuestro mejor comercial son las clientas de toda la vida que insisten y recomiendan a sus hijos que nos traigan a sus nietos", añade.

El mundo digital, la calidad de las fotografías de los teléfonos móviles...Son factores que tampoco van a favor de este tipo de negocios. Aunque sí cuentan con la ventaja de que el interés del cliente no dependa de la ubicación: "Este negocio artístico tampoco necesita un emplazamiento que esté muy al paso del público. Nadie pasa y se le ocurre hacer una foto. Y este es un emplazamiento es más fácil de llegar. Estamos en un nódulo de oficinas, que es la dinámica de los estudios de fotografías en otras ciudades. Los clientes pueden aparcar en la puerta", asegura. Además de la capital, también tienen clientela de la zona del Aljarafe o de Huelva.

El centro de Sevilla pierde negocios históricos

Aunque en este caso la mudanza del estudio de fotografía Enrique no ha venido motivada por la llegada de estos apartamentos, su propietario sí ha sido testigo de cómo han ido cambiando sus negocios vecinos. "Hoy en día el centro de Sevilla se ha convertido en un hándicap para los clientes por los accesos, por ejemplo con carritos de niños chicos, por los turistas y los bares. Es propio de la dinámica actual. Nuestros vecinos, que han sido clientes de toda la vida, se han visto abocados a abandonar sus viviendas alquiladas, convertidas en apartamentos turísticos. Si la ley lo permite, está dentro de la legalidad", cuenta Carlos Sánchez.

Mensaje del estudio de fotografía Enrique de la calle Rioja al mudarse a Tomares / Estudio de fotografía Enrique

"Nuestros clientes nos dicen que el centro se está convirtiendo en un parque temático. Cuando comunicamos nuestra mudanza, todos la comprendían. Es verdad que negocios emblemáticos han ido cerrando. Nosotros tenemos clientela de todos lados y hemos notado la progresión", prosigue Sánchez, que razona así la decisión de trasladarse a un emplazamiento más económico.

"Desde Estudio Enrique queremos darles las gracias por tantos años confiando en nosotros para inmortalizar los momentos más especiales de sus vidas. La fotografía artística ha sido nuestra seña de identidad desde que encendimos nuestros focos, por primera vez, hace 66 años. Para nosotros ha sido todo un honor formar parte de vuestras vidas. Los tiempos cambian, la vida sigue...Con nostalgia pero también con ilusión, cerramos esta etapa para comenzar otra nueva...", publicaba este estudio fotográfico en sus redes sociales. "El 7 de enero cerramos nuestra sede histórica en Rioja 22, para comenzar una nueva andadura en Tomares, donde seguiremos ofreciéndoles el mismo trabajo, dedicación y cercanía de siempre. Gracias por tanto...", añadía. También colocaron un cartel en la puerta del establecimiento.