Las cáscaras de cangrejo del Guadalquivir se convierten en cosméticos gracias a una investigación de la Universidad de Sevilla

La Universidad de Sevilla (US) lidera un proyecto de investigación pionero que transforma cáscaras de cangrejo procedentes de las marismas del Guadalquivir y otros residuos en biomateriales avanzados destinados al desarrollo de cosméticos, bebidas funcionales y productos para el bienestar de la mujer. La iniciativa, financiada por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades con más de 350.000 euros, se enmarca en el Plan Estatal de Investigación 2024-2027 y se desarrollará hasta 2029.

El objetivo del proyecto es convertir un residuo en un recurso de alto valor añadido, aplicando principios de economía circular e innovación tecnológica. En concreto, el equipo investigador trabaja en la obtención de quitosano, un biopolímero biodegradable y biocompatible que puede extraerse de subproductos del cangrejo, insectos o calamar, y que tiene múltiples aplicaciones en los ámbitos cosmético, alimentario y sanitario.

De un desecho natural a cremas, geles y bebidas funcionales

La investigación se centra en optimizar los procesos de extracción y modificación del quitosano para adaptarlo a usos muy específicos. Esto permitirá desarrollar emulsiones avanzadas que servirán como base para cremas y geles cosméticos, bebidas enriquecidas con bioactivos e incluso parches o apósitos de aplicación corporal.

El catedrático de la Universidad de Sevilla y coordinador del proyecto, Carlos Bengoechea, subraya que “la economía circular no es un concepto teórico de moda, sino una oportunidad real para la industria y para la sociedad”. En un contexto de escasez de recursos naturales, añade, resulta clave reducir residuos y aprovecharlos de forma eficiente.

Un cangrejo rojo de las marismas del Guadalquivir / Emilio Morenatti / EFE

Productos pensados para la salud de la mujer

Más allá de su impacto medioambiental, el proyecto tiene una marcada dimensión social y sanitaria. Según explica Nuria Calero Romero, investigadora principal, todos los productos incorporarán bioactivos seleccionados para generar beneficios específicos en la salud femenina, con especial atención a problemas asociados a la menopausia, tradicionalmente poco investigados.

“Es fundamental que la ciencia responda también a necesidades que afectan a millones de mujeres”, destaca la investigadora, que defiende una investigación aplicada con impacto directo en la calidad de vida.

Transferencia a la industria cosmética y alimentaria

El proyecto combina química, ingeniería, ciencia de los alimentos y ciencia de materiales, con un enfoque claramente orientado a la transferencia de resultados a la industria cosmética y alimentaria. Entre los productos finales previstos figuran cosméticos, bebidas funcionales y parches de liberación controlada de bioactivos.

La iniciativa se desarrolla en colaboración con la Universidad del País Vasco (UPV/EHU), a través del grupo liderado por Koro de la Caba, y cuenta con un equipo internacional en el que destaca la participación de David Julian McClements, referente mundial en ciencia de los alimentos de la Universidad de Massachusetts Amherst (Estados Unidos), además de grupos de investigación de Italia y Portugal.

Estas alianzas refuerzan la cooperación científica internacional y consolidan a la Universidad de Sevilla como un referente en investigación aplicada, sostenibilidad y valorización de residuos, demostrando que incluso las cáscaras de cangrejo pueden convertirse en cosméticos y productos innovadores para la salud.