Un conductor ebrio provoca un accidente con tres vehículos y varios heridos en la entrada a Sevilla

Un siniestro vial con tres vehículos implicados y varios heridos ha provocado desvíos de tráfico en la A-8002, en sentido a Sevilla desde La Rinconada, según ha informado Emergencias Sevilla. El accidente se ha producido a las 08:55 horas de este juueves y está generando importantes afecciones a la circulación en este acceso a la capital.

Uno de los conductores implicados, señalado como causante del accidente, ha arrojado tasa positiva penal en alcoholemia. Además, el conductor de otro de los vehículos ha tenido que ser rescatado por los Bomberos tras quedar atrapado en el interior del coche. Presenta lesiones graves y ha sido evacuado al hospital por los servicios sanitarios del 061.

Advertencia de la DGT sobre el accidente / DGT

En el tercer vehículo viajaban cinco ocupantes, entre ellos tres menores, que han resultado heridos leves. La Policía Local se ha hecho cargo de la investigación de las causas del siniestro, mientras se mantiene el dispositivo de seguridad y regulación del tráfico. El tráfico quedará restablecido una vez se retiren los vehículos de la vía, por lo que se recomienda extremar la precaución y atender a los desvíos señalizados.