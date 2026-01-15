Sucesos
Un conductor ebrio provoca un accidente con tres vehículos y varios heridos en la entrada a Sevilla
El siniestro, ocurrido a las 08:55 horas, ha obligado a desviar el tráfico en sentido entrada a Sevilla desde La Rinconada
Un siniestro vial con tres vehículos implicados y varios heridos ha provocado desvíos de tráfico en la A-8002, en sentido a Sevilla desde La Rinconada, según ha informado Emergencias Sevilla. El accidente se ha producido a las 08:55 horas de este juueves y está generando importantes afecciones a la circulación en este acceso a la capital.
Uno de los conductores implicados, señalado como causante del accidente, ha arrojado tasa positiva penal en alcoholemia. Además, el conductor de otro de los vehículos ha tenido que ser rescatado por los Bomberos tras quedar atrapado en el interior del coche. Presenta lesiones graves y ha sido evacuado al hospital por los servicios sanitarios del 061.
En el tercer vehículo viajaban cinco ocupantes, entre ellos tres menores, que han resultado heridos leves. La Policía Local se ha hecho cargo de la investigación de las causas del siniestro, mientras se mantiene el dispositivo de seguridad y regulación del tráfico. El tráfico quedará restablecido una vez se retiren los vehículos de la vía, por lo que se recomienda extremar la precaución y atender a los desvíos señalizados.
- El bar de Sevilla que lleva medio siglo sirviendo las mejores tapas caseras y sus famosas codornices fritas: salió en 'The New York Times'
- Las lluvias llegarán a Sevilla con posibilidad de tormentas y podrían prolongarse dos días
- Entrenúcleos es ya el barrio más caro del área metropolitana de Sevilla: el precio de la vivienda sube un 18% en un año
- El Ayuntamiento de Sevilla pierde más de 880.000 euros en ayudas para familias vulnerables
- Los grandes hallazgos arqueológicos en el subsuelo de Sevilla que precedieron a los de las obras del metro
- El mercado inmobiliario de Sevilla, la 'excepción' nacional: las viviendas en construcción duplican a los nuevos hogares
- Un muerto y un herido grave tras una colisión entre dos coches en San Juan de Aznalfarache
- Carmen Gavilán, historiadora sevillana: 'En las Atarazanas se resguardaban las galeras de la guerra