Unas croquetas de Sevilla, entre las más ricas de España

Coincidiendo con el Día Internacional de la Croqueta, el 16 de enero, se ha publicado un listado que reúne algunos de los restaurantes y hoteles más interesantes de España para disfrutar de este clásico de la gastronomía. Entre ellos, Sevilla destaca por su manera de entender la croqueta, fiel al sabor, al equilibrio y a una bechamel bien trabajada.

Desde recetas que beben directamente del recetario tradicional hasta propuestas que incorporan ingredientes nobles o sutiles guiños contemporáneos, la capital andaluza ofrece múltiples formas de rendir tributo a uno de los bocados más queridos de nuestra cocina. Porque, más allá de modas o reinterpretaciones, lo esencial sigue siendo lo de siempre: técnica, producto y respeto por la tradición.

Las croquetas de Sevilla

Del listado destaca un establecimiento en Sevilla que representa muy bien esta forma de entender la gastronomía y que, además, se disfruta en uno de los rincones más emblemáticos de la ciudad.

A los pies de la Giralda se encuentra Mi Arma, el restaurante del EME Catedral Mercer 5 GL*, un lugar pensado para saborear la cocina sevillana con calma, buenas vistas y un ambiente que invita a quedarse. Su propuesta gira en torno al producto local y al recetario de siempre, con platos reconocibles que conectan directamente con la tradición. Y, cómo no, la croqueta tiene aquí un papel protagonista: cremosa, sabrosa y muy reconocible, de esas que apetecen a cualquier hora y que saben a Sevilla.

Una selección de platos de Mi Arma. / El Correo

Este restaurante destaca por sus croquetas cremosas, una elaboración clásica y bien ejecutada que apuesta por la sencillez y el respeto al sabor. Cremosas en el interior y equilibradas en su conjunto, se presentan como un bocado reconocible dentro de una propuesta que pone en valor la cocina sevillana, pensadas para disfrutarse en un entorno privilegiado y acompañadas de una cuidada selección de vinos.

Las propuestas fuera de Sevilla

Fuera de Sevilla, el listado recorre otros puntos clave del panorama gastronómico nacional, con propuestas que demuestran que la croqueta sigue siendo un bocado imprescindible cuando se trabaja con producto, técnica y respeto por la tradición. Desde Picador, en La Zambra Resort (Mijas, Málaga), donde el recetario andaluz se revisa con una mirada actual y sabores que dialogan entre mar y tierra, hasta TATEL Madrid, que convierte la cocina española en una celebración del producto y de esos platos que invitan a compartir sin prisas. A ellos se suman los Restaurantes La Máquina en Madrid, fieles a la cocina de siempre y a las elaboraciones artesanas, con una amplia variedad de croquetas cremosas y reconocibles que conectan directamente con la memoria gastronómica. Diferentes estilos y escenarios, unidos por una misma idea: sabor, equilibrio y el placer de sentarse a la mesa.