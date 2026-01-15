Detenido en Sevilla el conductor de un camión tras septuplicar la tasa de alcohol

La Policía Local ha interceptado este jueves en el Polígono Industrial Carretera Amarilla de Sevilla a un conductor de camión que circulaba bajo los efectos del alcohol, tras comprobar que septuplicaba la tasa máxima de alcoholemia permitida, poniendo en grave riesgo la seguridad vial.

Según ha informado Emergencias Sevilla en redes sociales, esta mañana el 092 ha registrados varias llamadas acerca de la conducción irregular de este conductor, que se encontraba en estado de embriaguez.

La Policía Local ha indicado que este hombre carecía de permiso de conducción, "el cual le había sido retirado anteriormente por motivos similares". En estos momentos, se instruyen diligencias al Juzgado de Guardia.