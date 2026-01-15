Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Detenido en Sevilla el conductor de un camión tras septuplicar la tasa de alcohol

El hombre detenido por la Policía Local en Sevilla, que conducía bajo los efectos del alcohol, tenía retirado el permiso de conducir previamente por motivos relacionados con la alcoholemia

Camión interceptado después de que su conductor haya septuplicado la tasa de alcohol en Sevilla.

Camión interceptado después de que su conductor haya septuplicado la tasa de alcohol en Sevilla. / EMERGENCIAS SEVILLA

El Correo

El Correo

Sevilla

La Policía Local ha interceptado este jueves en el Polígono Industrial Carretera Amarilla de Sevilla a un conductor de camión que circulaba bajo los efectos del alcohol, tras comprobar que septuplicaba la tasa máxima de alcoholemia permitida, poniendo en grave riesgo la seguridad vial.

Según ha informado Emergencias Sevilla en redes sociales, esta mañana el 092 ha registrados varias llamadas acerca de la conducción irregular de este conductor, que se encontraba en estado de embriaguez.

La Policía Local ha indicado que este hombre carecía de permiso de conducción, "el cual le había sido retirado anteriormente por motivos similares". En estos momentos, se instruyen diligencias al Juzgado de Guardia.

La Unión Federal de Policía critica la entrega de medallas a mandos por la Cumbre de la ONU: "Afecta a la credibilidad"

El símbolo escondido en un palacio de Sevilla que homenajea al héroe que acabó con el "tributo de las cien doncellas"

Carlos Sánchez, dueño del histórico estudio de fotografía Enrique: "Dejar el centro de Sevilla es desprenderse de toda una vida"

Este bar de Sevilla es parada obligatoria si te gustan los montaditos: "Son 100 legendarios"

Las cáscaras de cangrejo del Guadalquivir se convierten en cosméticos gracias a una investigación de la Universidad de Sevilla

Unas croquetas de Sevilla, entre las más ricas de España

El PP refuerza su alianza con Vox en Sevilla y rechaza la oferta de pacto con el PSOE a las primeras de cambio

