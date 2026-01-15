Del histórico estudio de fotografía Enrique a apartamentos turísticos de lujo: el centro de Sevilla sufre otro cambio radical

El centro de Sevilla sigue cambiando su paisaje: de negocios históricos y emblemáticos, de los de toda la vida, a tiendas y pisos turísticos. Es la dinámica que poco a poco se está imponiendo en algunas de las arterias del Casco Antiguo, principalmente en las zonas comerciales, donde han puesto su punto de mira las grandes cadenas hoteleras, alojamientos turísticos, y marcas de prestigio. Una de esas vías afectadas es la calle Rioja. En el número 22, donde durante 67 años estuvo el estudio de fotografía Enrique, se abrirán diez apartamentos turísticos y un local comercial tras la rehabilitación completa del edificio, que también da a la calle José de Velilla.

Este edificio pertenecía a varias familias, entre ellas los propietarios del estudio de fotografía Enrique. Su dueño, Carlos Sánchez, explica a El Correo de Andalucía que nadie los echa, que fueron entre todos quienes tomaron la decisión de liquidarlo y venderlo el año pasado, para proceder ahora a la entrega. En su caso, tras casi 70 años atendiendo a una fiel clientela, desde este 15 de enero lo hacen en la avenida Blas Infante de Tomares. "En Sevilla era complicado tener algo asequible. Este negocio no puede tirar para delante pagando alquileres desmesurados. En el centro están por las nubes y no era viable. Hemos tenido que buscar un emplazamiento más viable para explotar este negocio tradicional", lamenta.

Donde antes acudían tres generaciones familiares, de abuelos a nietos, para hacerse fotografías, ahora residirán turistas. El promotor Valela Asset Management S.L, sociedad gestionada por Roalgest, es la que pretende rehabilitar el edificio ubicado en el número 22 de la calle Rioja para construir esta decena de apartamentos turísticos y el local comercial, según informa Wecity, una plataforma de inversión inmobiliaria referente en España a través de la cual el promotor está solicitando financiación para la adquisición y rehabilitación, pasos previos para su posterior explotación. Esta añade que el edificio tiene una superficie total de 962 m2 y a nivel urbanístico se cuenta con licencia de obra y de cambio de uso.

Apartamentos turísticos que se abrirán en el número 22 de la calle Rioja / Wecity

Aunque en el centro de Sevilla no se conceden más licencias para viviendas turísticas, no hay límite para los apartamentos turísticos. De hecho, en la misma calle Rioja se ofrecen más alojamientos de este tipo, que se han ido abriendo en los últimos años.

Aunque en este caso la mudanza del estudio de fotografía Enrique no ha venido motivada por la llegada de estos apartamentos, su propietario sí ha sido testigo de cómo han ido cambiando sus negocios vecinos. "Hoy en día el centro de Sevilla se ha convertido en un hándicap para los clientes por los accesos, por ejemplo con carritos de niños chicos, por los turistas y los bares. Es propio de la dinámica actual. Nuestros vecinos, que han sido clientes de toda la vida, se han visto abocados a abandonar sus viviendas alquiladas, convertidas en apartamentos turísticos. Si la ley lo permite, está dentro de la legalidad", cuenta Carlos Sánchez.

"Nuestros clientes nos dicen que el centro se está convirtiendo en un parque temático. Cuando comunicamos nuestra mudanza, todos la comprendían. Es verdad que negocios emblemáticos han ido cerrando. Nosotros tenemos clientela de todos lados y hemos notado la progresión", prosigue Sánchez, que razona así la decisión de trasladarse a un emplazamiento más económico.

Mensaje del estudio de fotografía Enrique de la calle Rioja al mudarse a Tomares / Estudio de fotografía Enrique

El estudio de fotografía Enrique se marcha a Tomares

"Desde Estudio Enrique queremos darles las gracias por tantos años confiando en nosotros para inmortalizar los momentos más especiales de sus vidas. La fotografía artística ha sido nuestra seña de identidad desde que encendimos nuestros focos, por primera vez, hace 66 años. Para nosotros ha sido todo un honor formar parte de vuestras vidas. Los tiempos cambian, la vida sigue...Con nostalgia pero también con ilusión, cerramos esta etapa para comenzar otra nueva...", publicaba este estudio fotográfico en sus redes sociales.

"El 7 de enero cerramos nuestra sede histórica en Rioja 22, para comenzar una nueva andadura en Tomares, donde seguiremos ofreciéndoles el mismo trabajo, dedicación y cercanía de siempre. Gracias por tanto...", añadía. También colocaron un cartel en la puerta del establecimiento, informando de su traslado a la avenida de Blas Infante, 1, pta.207.