Imagen surrealista en la SE-30: un tipo con una bici y otro encaramado en la barra circulan en Sevilla en hora punta y con niebla

La escena se produjo en la ronda de circunvalación de Sevilla, donde está prohibida la circulación de bicicletas

El Correo

Ramón Morales

Ramón Morales

Sevilla

Estampa peligrosa e inusual la que se ha visto en Sevilla en plena SE-30 con niebla y tráfico este jueves. En torno a las 10.30 horas de la mañana un individuo en una bici y con otro montado en la barra bajo el manillar circulaba entre los coches en la vía, una carretera con límite de velocidad de 100 kilómetros por hora y en algunos de alta peligrosidad con 80, además de que está prohibida la circulación de bicicletas.

Se ve como esta persona, con una segunda encaramada delante, circulaba de forma temeraria y a la vez con toda la tranquilidad del mundo ocupando el centro de un carril en el tramo que salía desde la SE-30 en dirección a la A-4 dirección Córdoba, junto a Sevilla Este. De pronto, se para en medio de cuatro carriles y parece que procede a bajarse.

El peligro era evidente por las circunstancias del tiempo, con niebla en Sevilla por la mañana, y una hora con bastante tráfico en este tramo en concreto. Se desconoce la identidad del individuo y no constan incidencias por el hecho.

