Isla Natura sigue creciendo: una tercera parcela de Metrovacesa pasa de oficinas a VPO en Palmas Altas

El nuevo barrio de Isla Natura, en Palmas Altas Sur, no deja de aumentar. Este desarrollo residencial de Metrovacesa en el sur de la capital, un ámbito urbano de más de 67 hectáreas, contará con más de 2.800 viviendas cuando esté acabado. Actualmente hay más de una veintena de promociones entregadas, en obras o comercializadas, pero una recalificación de suelos que el Ayuntamiento de Sevilla aprueba este jueves en sesión plenaria suma una tercera parcela más a la oferta de alojamientos en esta zona de la ciudad. De oficinas, comercios, hoteles, bares, centros sanitarios, educativos o deportivos privados, se pasa a viviendas protegidas.

En concreto, se autoriza para esta parcela, denominada T1.1 del Plan Parcial del SUS-DBP-02 'Palmas Altas Sur', que tenga el residencial como uso alternativo al terciario. Este acuerdo establece que en un plazo de dos años Metrovacesa haga efectiva la solicitud de vivienda protegida, y en un plazo de tres años se terminen las obras desde la obtención de la licencia. La propuesta cuenta también con el visto bueno del Consejo de Gobierno de la Gerencia de Urbanismo.

Cartel de Isla Natura, el nuevo barrio de Sevilla en Palmas Altas, con obras / Jorge Jiménez

Este cambio propuesto por el Gobierno de José Luis Sanz al resto de grupos municipales tiene como objetivo la construcción de más viviendas en Palmas Altas, en lugar de equipamientos, acogiéndose a la puerta que abrió a comienzos de 2025 la Junta de Andalucía. Gracias al decreto de medidas urgentes en materia de vivienda de la Junta de Andalucía , en marzo entró en vigor la posibilidad de que parcelas pasasen a tener un carácter residencial si en ellos se construyen VPO. Y el pleno del Ayuntamiento autorizó su aplicación en el caso de parcelas calificadas de dotacional privado, parcelas y edificios existentes calificados con el uso residencial vivienda libre y parcelas calificadas con el uso residencial vivienda protegida. Si bien en el caso de parcelas y edificios calificados de terciarios, se tenía que llegar a acuerdos específicos para cada caso.

Este último supuesto es el que afecta a esta nueva parcela de Palmas Altas, de la que no ha trascendido superficie ni capacidad de viviendas. En octubre de 2025 Metrovacesa solicitó que en su parcela se autorizara como uso alternativo el residencial de vivienda protegida. Y en diciembre la Gerencia de Urbanismo concluye que reúne los requisitos para autorizarse el cambio de uso. Urbanismo razona que "ya se han puesto en servicio la mayor parte de los viarios con objeto de garantizar la accesibilidad a las promociones residenciales que se van finalizando" y "la accesibilidad al sector está garantizada". Así, "a la vista de la evolución del sector y de la demanda de vivienda existente", se valida este cambio.

Cambios de uso y ventas de parcelas de Palmas Altas

A través de este decreto de la Junta, el Ayuntamiento de Sevilla ya ofreció otras dos parcelas de Palmas Altas, de manera que esta sería la tercera en la que se plantea una recalificación. Son las denominadas T 1.2 y T 2, que también estaban destinadas a usos terciarios y se encuentran pegadas a la que se transforma este jueves en el pleno. La primera de ellas tiene capacidad para un centenar de viviendas protegidas y la segunda tendría otras 64.

Obras y grúas trabajando en la construcción de las viviendas de Palmas Altas, en Isla Natura / Jorge Jiménez

Además de estas, se procederá a la venta de dos parcelas en este futuro barrio para alojamientos de protección oficial y de renta libre. Dentro de la mayor operación municipal de venta de suelos públicos de los últimos años, hay ocho parcelas pasarán a manos de promotores privados para construir 1.637 viviendas, de las que 1.400 serán VPO, aprovechando las oportunidades que genera el último decreto autonómico y la bolsa de suelos disponibles de la Junta de Andalucía . En el caso de Palmas Altas Sur, se ofertarán terrenos para 76 VPO a un precio de 3,1 millones de euros. Y en el caso de las viviendas de renta libre, la parcela que se saca a la venta en Palmas Altas tiene capacidad para 60 viviendas, por 3,6 millones.

Más de una veintena de promociones en Palmas Altas Sur

Este nuevo barrio de Sevilla, impulsado por Metrovacesa, supera la veintena de promociones de viviendas en Palmas Altas, con esta primera gran noticia recibida en 2026, que se suma a los pasos dados para ir cogiendo forma a lo largo de 2025.

Recreación del residencial Fuji de Metrovacesa en Isla Natura, Palmas Altas. / Metrovacesa

Por ejemplo, a finales de verano comenzó la construcción de la promoción Residencial Timanfaya, que se sumó a los desarrollos ya entregados en la zona, como Nilo, Sena, Mulhacén, Kilimanjaro, Mont Blanc, Volga, Teide e Himalaya, que en conjunto suman unas 550 viviendas de renta libre. Y también inició la entrega de las primeras VPO de este desarrollo urbanístico, el Residencial Sierra Morena, vendido al 100%.

Y más recientemente, en el mes de diciembre, por un lado se inició la entrega de las viviendas del Residencial Navacerrada, que está formado por 46 viviendas plurifamiliares. Y también se ha arrancado con la comercialización de Residencial Tacora y Residencial Fuji, dos nuevas promociones que suman un total de 125 nuevas viviendas al barrio, con una inversión de más de 30 millones de euros.

Además de las viviendas, el plan urbano reserva más de 180.000 m² para zonas verdes, con más de 4.200 árboles plantados, reforzando el carácter de pulmón verde del barrio. Además, se destinarán cerca de 42.900 m² a centros educativos, más de 24.000 m² a instalaciones deportivas y alrededor de 13.300 m² a otros equipamientos de uso público y social.