La niebla en el aeropuerto de Sevilla obliga a desviar cuatro vuelos a Málaga

La densa niebla con la que ha amanecido este jueves Sevilla ha afectado al tráfico aéreo. Según confirman fuentes del aeropuerto de San Pablo, un total de cuatro vuelos han tenido que ser desviados para Málaga por este motivo a lo largo de la mañana. En estos momentos, alrededor de las 11:30, se ha recuperado ya la normalidad en las pistas de aterrizaje y despegue, y se mantiene un seguimiento constante ante una posible nueva aparición de esta niebla.

Los cuatro aviones afectados por las adversas circunstancias meteorológicas han tenido que aterrizar en el aeropuerto de Málaga, tal como detallan estas mismas voces. Estos vuelos procedían de diversos puntos de la geografía europea: Birmingham (Reino Unido), Bruselas (Bélgica) y Eindhoven y Ámsterdam (Países Bajos).

Hasta el momento estos vuelos han sido los únicos desviados en la mañana de este jueves en Sevilla. Ya sobre las 11:30 el tráfico aéreo era de nuevo el habitual en el aeródromo de San Pablo, aunque en todo momento se monitoriza la meteorología en las pistas.