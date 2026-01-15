Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La niebla en el aeropuerto de Sevilla obliga a desviar cuatro vuelos a Málaga

Los aviones afectados por las adversas circunstancias meteorológicas procedían de Birmingham, Bruselas, Eindhoven y Ámsterdam, según fuentes del aeródromo de San Pablo

Imagen de archivo de un avión volando con niebla.

Imagen de archivo de un avión volando con niebla. / Fernando Villar / EFE

Carlos Doncel

Carlos Doncel

Sevilla

La densa niebla con la que ha amanecido este jueves Sevilla ha afectado al tráfico aéreo. Según confirman fuentes del aeropuerto de San Pablo, un total de cuatro vuelos han tenido que ser desviados para Málaga por este motivo a lo largo de la mañana. En estos momentos, alrededor de las 11:30, se ha recuperado ya la normalidad en las pistas de aterrizaje y despegue, y se mantiene un seguimiento constante ante una posible nueva aparición de esta niebla.

Los cuatro aviones afectados por las adversas circunstancias meteorológicas han tenido que aterrizar en el aeropuerto de Málaga, tal como detallan estas mismas voces. Estos vuelos procedían de diversos puntos de la geografía europea: Birmingham (Reino Unido), Bruselas (Bélgica) y Eindhoven y Ámsterdam (Países Bajos).

Hasta el momento estos vuelos han sido los únicos desviados en la mañana de este jueves en Sevilla. Ya sobre las 11:30 el tráfico aéreo era de nuevo el habitual en el aeródromo de San Pablo, aunque en todo momento se monitoriza la meteorología en las pistas.

La Guardia Civil de Cádiz toma las Tres Mil, Torreblanca y Utrera en una macrooperación contra bandas de atracadores

Imagen surrealista en la SE-30: un tipo con una bici y otro encaramado en la barra circulan en Sevilla en hora punta y con niebla

El alcalde, sobre la venta de Ayesa: "Hemos pedido que se mantenga el empleo y la filial de ingeniería en Sevilla"

La niebla en el aeropuerto de Sevilla obliga a desviar cuatro vuelos a Málaga

¿Por qué el Virgen del Rocío pide no beber su agua potable?

Un conductor ebrio provoca un accidente con tres vehículos y varios heridos en la entrada a Sevilla

El Ayuntamiento respalda construir 700 viviendas junto al cementerio de Sevilla con informes contrarios de Sanidad

Sorprendido en un control en La Campana con un kilo de marihuana y sin carnet vigente

