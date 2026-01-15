La portada de la Feria 2026 recordará el centenario del nacimiento de Cayetana de Alba

Cuando se iluminen las miles de bombillas que componen la portada de la Feria de Abril, un buen puñado de ellas dará forma al recuerdo con el que el Ayuntamiento de Sevilla rendirá homenaje a la duquesa de Alba a los 100 años de su nacimiento.

Anuncio oficial en el Real Alcázar

Este ha sido uno de los anuncios, desvelados por el alcalde, que se han compartido en el acto celebrado este jueves en el Salón de Tapices del Real Alcázar de Sevilla donde se han dado a conocer los detalles de la programación de actos con el que se conmemora el centenario del nacido de Cayetana Fitz James.

Junto a la gran exposición que prepara la Fundación Casa de Alba en el Palacio de Dueñas, y que estará comisariada por Eugenia Martínez de Irujo, Cayetano Martínez de Irujo, quinto hijo de la duquesa, lidera el programa de actos en torno a la vida y trayectoria de la aristócrata.

Conferencias y figuras destacadas

Entre otros actos, el programa cuenta con una serie de conferencias, en colaboración con la Fundación Cajasol. La primera de ellas es la que protagonizarán Felipe González y Juanma Moreno moderada por Susana Griso.

