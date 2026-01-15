El PP refuerza su alianza con Vox en Sevilla y rechaza la oferta de pacto con el PSOE a las primeras de cambio

En Sevilla no habrá gran pacto entre PSOE y PP, lo que da un impulso a la alianza de derechas que ha ido tejiendo el grupo popular con Vox en los últimos dos años para sacar adelante sus cuentas de 2025 y 2026. El portavoz socialista, Antonio Muñoz, hace tan solo dos días, daba una conferencia de prensa en la que exponía que le tendía la mano al alcalde, José Luis Sanz, para "frenar la deriva de valores de convivencia a la que nos lleva la extrema derecha". Una previa de cara al pleno de este jueves, en el que el PSOE llevaba una moción con hasta 11 puntos diferentes para contrarrestar los acuerdos PP-Vox para el Presupuesto de este año. Pero el intento de los socialistas ha caído a las primeras de cambio, porque solo ha logrado el apoyo de Con Podemos-IU.

"Los veo perdidos, como pollo sin cabeza. ¿Cuál va a ser la próxima ocurrencia?", ha manifestado el portavoz popular, Juan Bueno, sin titubeos y dejando claro desde el principio que no era una opción que fuesen a considerar. "No fueron ni a recoger el Presupuesto. Mostraron ya desidia hasta ahí. ¿Cómo se tiende la mano con una enmienda a la totalidad? ¿Qué mano tendida es esa? Han hecho un paripé intentando sacar rédito político donde no lo hay. Trasladan una imagen falsa a los sevillanos", ha expuesto, rechazando así cualquier posibilidad de pacto.

El padrón municipal, la Zona de Bajas Emisiones de La Cartuja, las políticas de cooperación al desarrollo, la limpieza, los derechos de las mujeres, la cultura o la memoria democrática han sido algunos de los puntos que se han tratado en el debate. A un lado, PSOE y Podemos - IU han tratado de explicar que "Sevilla está en retroceso". Y en la bancada de enfrente, PP y Vox han defendido las medidas acordadas. "Describen Sevilla como la Venezuela de Maduro, como un régimen sin derechos, libertades ni democracia. Es una absoluta mentira. ¿En qué parte de los presupuestos se ataca a la convivencia y a los derechos de los sevillanos?", ha proseguido Juan Bueno.

Antonio Muñoz alerta sobre los acuerdos con Vox

El portavoz del PSOE ha expuesto que desde que PP y Vox se estrechan la mano hay "división, acusaciones y disminución de derechos". "Siempre hay un culpable. Señores del PP, salgan de ese marco. Pierde la ciudad, no un adversario político. Han aceptado una forma de hacer política novedosa, donde se necesita señalar un culpable, dividir y desconfiar", ha iniciado. Muñoz se ha referido a un "padrón como arma política", a que las mujeres piden "centros de asesoramiento en distritos y les crean un chiringuito (la oficina antiaborto)", la nueva ZBE sin multas, o los recortes en la cooperación al desarrollo.

"El pacto no es neutro y resquebraja. Una ciudad no es solo hormigón, es identidad y valores compartidos. Aléjense de las políticas de la ultraderecha. La ultraderecha nunca trajo buenas noticias, ni aquí ni en el pasado", ha expuesto el que fuera alcalde de Sevilla. Este ha definido así la situación actual: "Lo que está claro es que ustedes se sienten cómodos con el pacto con la extrema derecha. Es una posición legítima y allá ustedes, pero nos preocupa que les digan a todo que sí".

El PSOE ha recibido el apoyo de Podemos-IU. Ha sido su concejal Ismael Sánchez quien ha catalogado el pacto entre PP y Vox en Sevilla como "un punto de inflexión", porque "se ha pactado con quienes quieren dejar fuera a parte de la ciudadanía y que rompen derechos democráticos". "Quieren convertir el padrón en un instrumento de control y sospecha. La ultraderecha niega la emergencia climática. Se pacta con quienes niegan la violencia machista. Ahora crean una oficina para tutelar a las mujeres. Proponen que los españoles primero y Sevilla se desentiende del mundo. Y se castiga la cultura, a Vox le incomoda la cultura libre, y para muestra el Festival de Cine", ha relatado.

Vox se defiende de las acusaciones

Desde Vox, por alusiones, Cristina Peláez ha denunciado "un juicio moral" y "un señalamiento político". "Los sevillanos expresaron en las elecciones un cambio de rumbo. Sabemos que este acuerdo no les gusta y nos alegramos profundamente. Pueden seguir con su fanfarria. Nos han condenado con sus políticas socialistas", le ha espetado la portavoz de Vox a Muñoz.

En su defensa, ha argumentado que han defendido "que no se empadronen 20 personas en una vivienda y se evite un fraude. La ZBE, sí, queremos acabar con el modelo injusto que han impuesto. Hemos exigido aplicar la normativa atendiendo a la realidad de la contaminación. O mienten sobre el aborto, no es una oficina antiaborto, sino una oficina de ayuda a la maternidad. En cooperación al desarrollo hay que tener pudor, porque tenemos cuatro de los diez barrios más pobres de España. Es inmoral destinar millones de euros al exterior. Díganselo al Polígono Sur". "Queremos una cultura que quieran y respeten los sevillanos", ha añadido.