Agenda cultural
Qué hacer en Sevilla esta semana: música en directo, exposiciones y planes en familia
La agenda cultural de Sevilla se llena de jazz, arte contemporáneo y teatro infantil
El Ayuntamiento de Sevilla, a través del Área de Turismo y Cultura, impulsa una completa agenda cultural para la semana del 15 al 21 de enero, con propuestas que abarcan desde el jazz y la música antigua hasta exposiciones, talleres y teatro familiar.
La delegada de Turismo y Cultura, Angie Moreno, ha destacado que "cada semana es una nueva oportunidad para acercar la cultura a los vecinos de Sevilla desde la excelencia y la cercanía. Apostamos por una programación diversa, con propuestas que dialogan con lo contemporáneo, recuperan nuestro patrimonio y fomentan la participación de todos los públicos".
Agenda cultural de Sevilla de 15 a 21 de enero:
Jueves, 15 de enero
Franklin Kiermyer & Scatter The Atoms That Remain. Jazz espiritual
El reconocido batería Franklin Kiermyer llega al Espacio Turina con su banda Scatter The Atoms That Remain, en un concierto que combina intensidad rítmica y espiritualidad.
- Lugar: Espacio Turina | Sala Silvio
- Hora: 20:00 h
- Entradas: 12 € / 6 € (disponibles en icas.sacatuentrada.es)
Viernes, 16 de enero
Amor y odio. Música antigua del siglo XVIII
El manuscrito Pombalino revive en este programa con la soprano Cristina Bayón, la arpista Sara Águeda y la violonchelista María Alejandra Saturno, en un recorrido por el Barroco luso.
- Lugar: Espacio Turina | Sala Silvio
- Hora: 20:00 h
- Entradas: 12 € (en icas.sacatuentrada.es)
Inauguración de la exposición Pintura y coleccionismo, de Miguel Caiceo
El artista sevillano presenta en la Casa Palacio Fabiola un centenar de obras que fusionan pintura, escultura y cerámica, en una propuesta que refleja su universo íntimo y doméstico.
- Lugar: Casa Palacio Fabiola
- Horario: De martes a domingo, 11:00–19:00 h
- Entrada gratuita los domingos de 15:00 a 19:00 h y para empadronados en Sevilla
- Fechas: Del 16 de enero al 1 de marzo
Sábado, 17 de enero
Taller infantil De Falla y el flamenco.Turina Joven
Una propuesta didáctica que acerca la obra de Manuel de Falla a los más pequeños mediante danza y percusión corporal.
- Lugar: Espacio Turina | Sala Juan de Mairena
- Hora: 11:00 (6–8 años) / 12:30 (9–12 años)
- Inscripción: barenboim-said.org
Orquesta de Cámara de Bormujos. Música de cámara
El violinista Abel Tomàs y la pianista Emma Stratton interpretan piezas de Schubert en una velada íntima.
- Lugar: Espacio Turina | Sala Silvio
- Hora: 20:00 h
- Entradas: 15 € (icas.sacatuentrada.es)
Teatro familiar: El bosque de Coco
Una historia visual sobre la separación familiar y la imaginación infantil, ganadora del Premio FETEN 2025. Edad recomendada: de 8 a 12 años
- Lugar: Teatro Alameda
- Hora: 18:00 h (duración: 50 minutos)
- Entradas: desde 5 € (icas.sacatuentrada.es)
Domingo, 18 de enero
Últimos días: Exposición José María García de Paredes. Espacios de encuentro
Retrospectiva sobre el arquitecto andaluz que integró arte, música y arquitectura moderna.
- Lugar: Real Fábrica de Artillería
- Horario: De 11:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00 h
- Entrada libre hasta completar aforo
Lunes, 19 de enero
Sin programación destacada. Continúan las exposiciones temporales abiertas en distintos espacios culturales de la ciudad.
Martes, 20 de enero
Jean-Guihen Queyras interpreta las Seis Suites de Bach
El prestigioso violonchelista francés ofrece una lectura íntima y coreográfica del repertorio barroco.
- Lugar: Espacio Turina | Sala Silvio
- Hora: 20:00 h
- Entradas: 20 € / 10 € (icas.sacatuentrada.es)
Exposición reTRATARte. Arte y comunidad
El proyecto une barrios y aulas en una muestra de retratos colectivos organizada por el Ayuntamiento de Sevilla y la Universidad de Sevilla.
- Lugar: Facultad de Bellas Artes (Espacio Sótano S1-23)
- Hora: 18:00 h
- Entrada libre hasta completar aforo
Próximamente
El Rey se muere. Teatro en la Real Fábrica de Artillería
Un rey autoritario, aferrado al poder y condenado a morir en hora y media, protagoniza esta poderosa alegoría sobre la decadencia humana y el colapso de una sociedad que se niega a escuchar las señales de la naturaleza. Un drama apocalíptico que cuestiona el lugar del hombre en el mundo y su responsabilidad en su propia destrucción. Una alegoría sobre el poder y la decadencia humana con funciones del 22 al 25 de enero.
- Lugar: Nave de Fundición, Real Fábrica de Artillería
- Hora: 20:00 h
- Entradas: 18 € (icas.sacatuentrada.es)
Exposiciones que continúan abiertas
- Dear Artist, de Ana S. Valderrábanos – Real Fábrica de Artillería. Hasta el 8 de febrero.
- Entre Coria y Grenoble – Espacio Santa Clara. Hasta el 22 de febrero.
- Una habitación propia, de Concha Ybarra – Espacio Santa Clara. Hasta el 22 de febrero.
- Viaje Mudéjar, de Fernando Malo – Centro de la Cerámica de Triana. Hasta el 28 de febrero.
- Sorolla en el Alcázar de Sevilla – Real Alcázar. Hasta el 1 de marzo.
