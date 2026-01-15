Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Sorprendido en un control en La Campana con un kilo de marihuana y sin carnet vigente

La intervención, realizada por el Puesto de la Guardia Civil de Fuentes de Andalucía, terminó con el arresto y puesta a disposición judicial

Imagen de los cogollos de marihuana encontrados.

Imagen de los cogollos de marihuana encontrados. / Guardia Civil

Sevilla

La Guardia Civil ha detenido en La Campana a un varón como presunto autor de un delito contra la salud pública por tráfico de drogas, tras interceptarlo en un control preventivo y localizar en su vehículo cerca de un kilo de cogollos de marihuana presuntamente destinados a la distribución y venta.

En el transcurso de la realización de un control preventivo de seguridad ciudadana establecido en dicha localidad, los agentes de la Guardia Civil observaron unas maniobras extrañas realizadas por el conductor de un vehículo al percatarse de la presencia policial. Ante las sospechas de los agentes se procedió inmediatamente a la inmovilización del vehículo para la identificación del conductor.

Tras comprobar la identidad, se verificó que el conductor circulaba con la pérdida total de la vigencia de su permiso de conducción, pero lo que realmente llamó la atención de los guardias civiles era el fuerte olor a marihuana que procedía del interior del vehículo.

A raíz de estos hechos se realizó una inspección exhaustiva del vehículo localizando una bolsa que contenía en su interior aproximadamente 1 kilo de cogollos de marihuana dispuestas presumiblemente para su distribución y venta.

La intervención ha sido llevada a cabo por componentes del Puesto de la Guardia Civil de Fuentes de Andalucía, finalizando con la detención de esta persona siendo puesta a disposición de la Autoridad Judicial competente como presunto autor de un Delito contra la salud pública, además de su investigación por un Delito contra la seguridad vial por perdida de vigencia del permiso de conducción.

