¿Por qué el Virgen del Rocío pide no beber su agua potable?

El Hospital Virgen del Rocío de Sevilla ha activado una recomendación preventiva dirigida a pacientes y profesionales sanitarios para que eviten consumir el agua potable del centro mientras se desarrollan los trabajos de mantenimiento del aljibe, una actuación técnica que afecta al suministro interno del complejo hospitalario.

Posibles alteraciones en el agua

Según han confirmado fuentes del centro a Europa Press, estas actuaciones "pueden afectar al sabor y a la pureza" del agua. Por este motivo, desde el hospital "se está facilitando agua embotellada" tanto a los pacientes como a los profesionales.

Por el momento, no hay una fecha fija para el fin de estos trabajos, que según han asegurado las fuentes consultadas "se están ultimando". El último paso son los controles para confirmar el buen estado del agua.

Normalidad en el centro hospitalario

Desde el Hospital Virgen del Rocío han indicado que "no hay ninguna queja por parte de profesionales ni pacientes".