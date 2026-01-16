La privatización de la limpieza de colegios enfrenta al alcalde de Sevilla con los sindicatos: "Si la plantilla quiere, habrá huelga"

Ante el problema de limpieza en los colegios públicos, el alcalde de Sevilla ha tomado este viernes una decisión: privatizar el servicio. En total, el Gobierno de José Luis Sanz invertirá 25 millones de euros en dos años para esta externalización, apostando por empresas privadas en vez de funcionarios. Una medida que cuenta con el rechazo de buena parte de los sindicatos con representación en el comité del Ayuntamiento, que entienden que esta acción "supone a la postre el fin en el futuro del sistema de empleados laborales en el Consistorio".

"El alcalde nos ha engañado", señala el comunicado firmado de manera conjunta por CCOO, UGT, Csif y USO-SPLS. "Nos pidió en noviembre que aportáramos soluciones para el servicio de limpieza y, sin embargo, un mes después de entregarle un plan de acción serio y riguroso, nos cita para anunciar la privatización del servicio, sin tener en cuenta ninguna de las propuestas", subrayan estas organizaciones sindicales.

"Recordamos que la puerta de entrada del personal laboral al Ayuntamiento son las oposiciones de peón, que inician sus servicios como empleados públicos en el servicio de limpieza de los 108 colegios de Sevilla", apuntan estos sindicatos. "Es paradójico que el alcalde haya utilizado como argumento el bienestar de la plantilla cuando es justamente lo contrario: aplica la motosierra", critican en su manifiesto.

"Si la plantilla quiere, habrá huelga"

"José Luis Sanz ha dicho que con la privatización entrarán 380 trabajadores para limpiar colegios. Pero si hubiera llegado al 80% de la RPT [relación de puestos de trabajo] del turno de tarde de limpieza, que contempla un total de 490 plazas, se podría haber prestado el servicio desde lo público", explica Jorge Menacho, presidente del comité de empresa del Ayuntamiento y secretario general de Comisiones Obreras en el Consistorio.

"Simplemente lo ha externalizado para ahorrar en el Capítulo I [gastos del personal] y así darle millonadas en productividades a la Policía Local", afirma Menacho a El Correo de Andalucía. "Se podría haber realizado un servicio público de garantías, pero se ve que el alcalde que tiene compromisos con otros colectivos y que no le importa nada lo público. Quiere gestionar desde lo privado", critica este representante sindical.

Unas declaraciones que coinciden con la posición de los sindicatos firmantes del comunicado: "La privatización responde solo al interés del alcalde de aligerar el Capítulo I del presupuesto municipal, de donde salen las nóminas de la plantilla, con la intención de dar respuesta a las cada vez más abultadas productividades de colectivos concretos". Solo en la pasada Navidad, el Ayuntamiento invirtió 4,5 millones de euros en este concepto para los agentes.

Ante esta situación, el lunes se reúne de urgencia el comité de empresa; el jueves, por su parte, se hará una asamblea con los empleados. Y de fondo, las medidas de presión: "Siempre que la plantilla lo proponga y esté dispuesta, llegaremos a una huelga indefinida", señala Jorge Menacho. "Y no se quedará ahí las acciones, porque creemos que el alcalde ha engañado a la ciudadanía y a sus trabajadores. No se pueden hacer las cosas así, esto no es Tomares".

"Este Gobierno defiende el empleo público"

"Hemos buscado una nueva solución organizativa para mejorar la calidad de vida de persona municipal, que está totalmente sobrecargado. Además, esta medida no afecta a la creación empleo público ni al propio personal municipal: a ninguno se le va a recortar sus condiciones laborales", ha señalado por su parte José Luis Sanz durante el anuncio de privatización del servicio. "Es un compromiso de este equipo de Gobierno: se va a seguir defendiendo y creando empleo público en este Ayuntamiento".

"Con esta medida pretendemos atajar un problema endémico que venimos arrastrando desde hace más de 10 años", ha defendido Sanz en la rueda de prensa ofrecida este viernes en la sede del Consistorio. "Lo que buscamos es mejorar la limpieza de nuestros colegios y el entorno en que se mueven nuestros niños y niñas. Todo ello con menos sobrecarga para el personal municipal, que está desbordado".

El PSOE rechaza la propuesta de José Luis Sanz

"Es parte de una estrategia planificada de dejar caer el servicio para luego privatizarlo". El portavoz del grupo socialista, Antonio Muñoz, ha rechazo por completo la propuesta anunciada por el alcalde de Sevilla y ha recordado que el área lleva meses con un número elevado de plazas vacantes. “Se ha jugado con la salud de los niños con el único objetivo de la privatización”, apuntó.

El portavoz socialista estima que con esta medida se podrán perder hasta 300 empleos públicos ya que las vacantes nunca se cubrirán y habrá interinos que perderán sus puestos de trabajo: “Es su mala gestión la que ha hecho que se llegue a este número. Ha empeorado significativamente en los últimos años.

El gobierno local respondió a través de su portavoz Juan Bueno a los socialistas: ⁠"No se pierde ni un solo puesto de trabajo, se van a crear nuevos y, sobre todo, se va a mejorar la limpieza de los colegios". En este sentido, subrayó que se trata de una medida que nace para resolver un problema de limpieza en los centros: "Este equipo de gobierno, al contrario que otros, en dos años está resolviendo problemas endémicos que había en esta ciudad. “No podemos consentir que nuestros niños y niñas tengan colegios llenos de mugre y suciedad. ⁠El PSOE miente sin pudor y engaña a los ciudadanos, ya que no habrá despidos, no hay recortes laborales y no se empeoran las condiciones de ningún empleado del Ayuntamiento", concluyó.