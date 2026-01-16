Arrancan los cortes de tráfico en Los Remedios por el montaje de la portada de la Feria

El delegado de Fiestas Mayores, Manuel Alés, ha presidido este jueves el simbólico acto de colocación del primer tubo de la portada de la Feria de Abril de Sevilla, una estructura que en 2026 rendirá homenaje al Pabellón de Portugal de la Exposición Iberoamericana de 1929 y que marca oficialmente el inicio del montaje de uno de los grandes iconos del Real de la Feria.

Por todo ello, el tráfico en el tramo de montaje de la portada de Antonio Bienvenida quedará cortado desde el lunes 22 de enero, impidiéndose desde ese momento el giro desde Flota de Indias. Por otro lado, se podrá acceder a la Avenida de Flota de Indias desde Antonio Bienvenida con el giro habilitado entre las calles Gitanillo de Triana y Pepe Luis Vázquez.

El delegado de Fiestas Mayores ha señalado en el acto que “este es el segundo año que esta instalación comienza a montarse tras las fiestas de Navidad, ganando una semana y media a los plazos de 2025 y un mes y medio al año 2023, permitiéndose así liberar el tráfico entre el barrio de los Remedios y la zona sur de la ciudad, atendiendo así a una reclamación histórica de la movilidad en Sevilla”.