Sevilla
El alcalde da un vuelco al sistema de limpieza de los colegios de Sevilla: empresas privadas en vez de funcionarios
Ante el malestar generalizado por la falta de personal en los centros educativos, el Ayuntamiento aparta al personal municipal y contratará empresas privadas por 25 millones de euros
Las AMPA y el profesorado de las escuelas de Sevilla llevan meses denunciando la falta de limpieza en las instalaciones. Una situación que el alcalde de la capital andaluza, José Luis Sanz, ha decidido atajar con la privatización de este servicio en los 108 colegios públicos de la ciudad. Según ha anunciado este viernes el edil popular, la licitación saldrá en breve "para llegar al inicio del próximo curso", y contará con un presupuesto de 25 millones de euros para dos años.
"Con esta medida pretendemos atajar un problema endémico que venimos arrastrando desde hace más de 10 años", ha defendido Sanz en una rueda de prensa ofrecida en la sede del Consistorio. "Lo que buscamos es mejorar la limpieza de nuestros colegios y el entorno en que se mueven nuestros niños y niñas. Todo ello con menos sobrecarga para el personal municipal, que está desbordado".
La idea del Gobierno de José Luis Sanz es que esta externalización se centre solo en los 108 colegios públicos de la ciudad. De esta forma, los 636 funcionarios de limpieza que hay en plantilla pueden dedicarse a esta tarea en el resto de edificios públicos municipales, que suman un total de 242. "Y esta medida, por supuesto, no abre la puerta a la privatización de otros servicios", ha aclarado el alcalde.
"Este Gobierno defiende el empleo público"
"Hemos buscado una nueva solución organizativa para mejorar la calidad de vida de persona municipal, que está totalmente sobrecargado. Además, esta medida no afecta a la creación empleo público ni al propio personal municipal: a ninguno se le va a recortar sus condiciones laborales", ha señalado el regidor hispalense. "Es un compromiso de este equipo de Gobierno: se va a seguir defendiendo y creando empleo público en este Ayuntamiento".
Según ha reconocido el edil del Partido Popular, los sindicatos representados en el comité de empresa han mostrado su rechazo ante esta medida en una reunión mantenida este mismo viernes por la mañana. "No podemos conseguir mejorar la limpieza de los colegios sacando todas las plazas de peones que me gustaría porque hay un tope legal. Por eso hemos optado por la vía de la externalización para atajar esta problemática".
