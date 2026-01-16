El centro comercial Nervión Plaza de Sevilla logra los mejores resultados de su historia: récord de ventas y visitantes

En pleno proceso de reordenación e incremento de las grandes superficies comerciales de la provincia de Sevilla, Nervión Plaza ha alcanzado sus mejores datos históricos desde su apertura en 1988. Ha batido un récord de visitantes y ventas y mantiene el 100% de sus espacios ocupados por tiendas, negocios gastronómicos y empresas de ocio.

Según los datos difundidos por la empresa gestora del centro comercial durante el año 2025 Nervión Plaza rozó los 13 millones de visitantes, lo que supuso un incremento del 13% respecto al año anterior y una media diaria de 35.000 personas. "Es un récord de afluencia desde la apertura en 1998", explica desde la gran superficie comercial.

En este sentido, desde la gran superficie comercial propiedad de HIH Invest y gestionada poir CBRE subrayan que los espacios del centro comercial se encuentran ocupados al 100% . Así, en 2025 se han incorporado nuevos locales comerciales y especialmente negocios de restauración que han ampliado la oferta gastronómica con nuevos operadores como Muerde la Pasta, Padthaiwok o Umi Sushi.

"El ocio sigue siendo una de las principales anclas de Nervión Plaza", destacan desde la gran superficie comercial. De hecho, su cine MK2 Cinesur se mantiene como el líder en la ciudad de Sevilla y se sitúa entre los diez primeros de España en venta de entradas.

"Este hito es especialmente relevante en un contexto marcado por el fuerte aumento de la competencia comercial en la última década en la capital hispalense y la irrupción de nuevas formas de consumo", resumen desde el Centro Comercial. .

Conectado a través del tranvía

La llegada del tranvía hasta el centro comercial Nervión Plaza ha sido un hito que ha reforzado las conexiones de esta gran superficie que tiene acceso a través de todos los sistemas de transporte público. "En el ámbito de la sostenibilidad, el centro ha renovado recientemente el certificado BREEAM In-Use, que evalúa la gestión del edificio desde un punto de vista medioambiental, alcanzando la categoría ‘Excepcional’, tras haber obtenido la calificación ‘Excelente’ el año anterior. En este contexto, a finales de 2025, se incorporó al centro el mayor hub de recarga de vehículos eléctricos de Sevilla", inciden desde el centro.

En estos momentos Nervión Plaza cuenta con más de 25.000 metros cuadrados de zona comercial, más de 70 locales, supermercado, zonas de ocio, una docena de espacios de restauración y 1.000 plazas de aparcamiento, incluyendo más de 20 plazas de recarga de vehículos eléctricos.