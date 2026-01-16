Los cinco usos de las naranjas que hay por las calles de Sevilla: de elaborar perfumes y mermeladas a generar energía

Los cerca de 50.000 naranjos que embellecen las calles, plazas, parques y jardines de Sevilla son todo un símbolo de la ciudad que no solo impregnan al territorio con su hermosura y olor a azahar, sino que lo han convertido en la ciudad con más naranjos de todo el mundo.

Sin embargo, los más siete millones de kilos de naranja amarga que producen estos árboles puramente ornamentales deben ser recolectados cada año por motivos de limpieza y seguridad, ya que, si caen al suelo, pueden generar suciedad y problemas en la vía pública.

Por qué las naranjas amargas no se pueden consumir

Pero a pesar de la amplia cantidad de naranjas que se recogen en cada campaña, estas no se pueden destinar al consumo humano al tratarse de un fruto ornamental que no solo cuenta con un fuerte sabor amargo, sino que su piel absorbe todos los gases y productos tóxicos generados por la contaminación de la ciudad, por lo que está prohibido su consumo.

Miles de naranjos embellecen la ciudad de Sevilla / Sevilla Secreta

Llegados a este punto, podría parecer que estas naranjas no tienen ningún uso útil y que se convertirán en simple desecho. Pero, en realidad, la ciudad destina cada año estos millones de kilos de naranja a un amplio abanico de usos.

El vínculo histórico entre Sevilla y la mermelada británica

Entre ellos se encuentra su envío a la Casa Real británica para que elaboren su ya famosa mermelada de naranja amarga, cuyo origen nació durante el reinado de Alfonso XIII y la reina Victoria Eugenia, quienes comenzaron a realizar el envío de estas naranjas amargas a la familia real británica para que pudieran crear este manjar.

Una mermelada que era la predilección de personalidades como la reina Isabel II, que desayunaba este producto creado con naranjas sevillanas en Buckingham Palace.

Así, cada año se lleva a cabo el acto de entrega de las naranjas amargas recolectadas en Sevilla al embajador del Reino Unido en España para enviarla a la Casa Real Británica.

Las naranjas sevillanas en la industria de bebidas y cosmética

Pero este no es el único uso de estas naranjas, sino que también se aprovechan para crear una de las ginebras más conocidas del mundo, Beefeater, que, entre otros ingredientes, utiliza las naranjas amargas recogidas en Sevilla para producir su licor.

De igual modo, estos frutos también se utilizan para la fabricación de compost, así como para cosméticos y cremas. Además, de forma histórica, sus flores se han usado para hacer aceites y esencias curativas, un uso que se remonta a la Edad Media.

Cómo las naranjas amargas de Sevilla se transforman en energía

Asimismo, mientras que las explotaciones ganaderas lo aprovechan para alimentar al ganado caprino, distintas empresas utilizan estas naranjas amargas para la realización de perfumes y fragancias esenciales, así como chocolates, masas, vinos y licores.

De igual modo, la empresa metropolitana de aguas Emasesa utiliza desde 2020 estos frutos para la generación de electricidad a través de biogás.

Para ello, exprimen las naranjas de manera industrial y, el zumo que surge, lo digieren para que produzca metano y se pueda aprovechar para crear biogás.

Un hecho que, tal y como explica Emasesa, genera cada mil kilos de naranja, los kilovatios suficientes para el consumo de cinco viviendas en un día.

Así, las naranjas amargas continúan cumpliendo una función ornamental, histórica e industrial, mientras cada campaña de recogida abre nuevas vías para su aprovechamiento sostenible.