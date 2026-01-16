El Hospital Quirónsalud Sagrado Corazón incorpora al doctor Rafael Martín como jefe del servicio de Medicina Interna

El Hospital Quirónsalud Sagrado Corazón ha incorporado como nuevo jefe del servicio de Medicina Interna al doctor Rafael Martín Bohórquez. Su incorporación supone un importante refuerzo para el Servicio de Medicina Interna, que desempeña un papel esencial en la atención a pacientes pluripatológicos, crónicos complejos y en el apoyo transversal a otros servicios del hospital.

El doctor Martín Bohórquez es especialista en Medicina Interna y cuenta con una amplia trayectoria profesional en el ámbito hospitalario, con experiencia tanto en la atención clínica al paciente complejo como en la coordinación de equipos multidisciplinares. A lo largo de su carrera ha desarrollado su labor asistencial en distintos centros sanitarios, participando activamente en proyectos de mejora de la calidad, optimización de procesos clínicos y formación de profesionales sanitarios.

La Medicina Interna es una especialidad clave dentro de los procesos asistenciales diarios. Los internistas intervienen de forma decisiva en el diagnóstico y tratamiento de patologías complejas, en la gestión de ingresos hospitalarios y en la continuidad asistencial, actuando como eje coordinador entre diferentes especialidades y niveles asistenciales. Su labor resulta fundamental para garantizar una atención eficiente, humanizada y centrada en las necesidades reales de los pacientes.

Quirónsalud en Andalucía

