Hoy viernes llueve en Sevilla pero comenzará con sol: estas son las horas de precipitaciones y tormentas

Las lluvias y tormentas llegarán a Sevilla este viernes 16 de enero aunque el día empezará con claros y sol. Aemet prevé tormentas y lluvias en la capital a determinadas horas debido a frentes que llegan a Andalucía.

En general en la provincia de Sevilla se esperan este viernes cielos muy nubosos acompañados de precipitaciones débiles a moderadas, además posible aparato eléctrico. Las temperaturas mínimas ascenderán y las máximas quedarán igual. Los vientos, por su parte serán flojos del oeste, con intervalos moderados.

A qué horas lloverá en Sevilla hoy viernes

Desde las 08.00 horas y durante la mañana, el tiempo en Sevilla estará marcado por la estabilidad. Predominarán los cielos despejados, que darán paso conforme avancen las horas a la presencia de nubes altas, sin riesgo apreciable de precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en torno al 10 % y la de tormenta es igualmente baja. Las temperaturas serán frescas a primeras horas, con valores en torno a los 10 grados, pero irán en ascenso progresivo a lo largo de la mañana, alcanzando los 14 y 15 grados hacia el mediodía, en un ambiente tranquilo y propio de una tregua meteorológica.

A partir del mediodía y durante la tarde, la situación cambiará de nuevo. Entre las 13.00 y las 19.00 horas, la nubosidad aumentará de forma clara, pasando de cielos poco nubosos a muy nubosos o cubiertos, con el regreso de las lluvias y tormentas, especialmente a partir de media tarde. En este tramo, la probabilidad de precipitaciones será del 100 %, con una probabilidad de tormenta del 75 %. Las temperaturas alcanzarán su máximo en torno a los 16 grados, antes de iniciar un descenso progresivo. Ya durante la tarde-noche, las tormentas con lluvias escasas podrán mantenerse, con una probabilidad de lluvia del 80 %, mientras los termómetros bajarán hasta situarse entre los 11 y 9 grados, con el cielo tendiendo a quedar cubierto o con nubes altas al final del día.