Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Funcionarios JuntaLluvias SevillaEmpeora tiempo AndalucíaPantanos SevillaSolución MatalascañasPeligro bicicleta SE-30
instagramlinkedin

Hoy viernes llueve en Sevilla pero comenzará con sol: estas son las horas de precipitaciones y tormentas

Día de contrastes en Sevilla capital este viernes con un comienzo soleado pero irá avanzando hasta cubrirse los cielos

Lluvias en sevilla este viernes. Mapa de Aemet de las 19.00 horas.

Lluvias en sevilla este viernes. Mapa de Aemet de las 19.00 horas. / Aemet

Ramón Morales

Ramón Morales

Sevilla

Las lluvias y tormentas llegarán a Sevilla este viernes 16 de enero aunque el día empezará con claros y sol. Aemet prevé tormentas y lluvias en la capital a determinadas horas debido a frentes que llegan a Andalucía.

En general en la provincia de Sevilla se esperan este viernes cielos muy nubosos acompañados de precipitaciones débiles a moderadas, además posible aparato eléctrico. Las temperaturas mínimas ascenderán y las máximas quedarán igual. Los vientos, por su parte serán flojos del oeste, con intervalos moderados.

A qué horas lloverá en Sevilla hoy viernes

Desde las 08.00 horas y durante la mañana, el tiempo en Sevilla estará marcado por la estabilidad. Predominarán los cielos despejados, que darán paso conforme avancen las horas a la presencia de nubes altas, sin riesgo apreciable de precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en torno al 10 % y la de tormenta es igualmente baja. Las temperaturas serán frescas a primeras horas, con valores en torno a los 10 grados, pero irán en ascenso progresivo a lo largo de la mañana, alcanzando los 14 y 15 grados hacia el mediodía, en un ambiente tranquilo y propio de una tregua meteorológica.

Noticias relacionadas y más

A partir del mediodía y durante la tarde, la situación cambiará de nuevo. Entre las 13.00 y las 19.00 horas, la nubosidad aumentará de forma clara, pasando de cielos poco nubosos a muy nubosos o cubiertos, con el regreso de las lluvias y tormentas, especialmente a partir de media tarde. En este tramo, la probabilidad de precipitaciones será del 100 %, con una probabilidad de tormenta del 75 %. Las temperaturas alcanzarán su máximo en torno a los 16 grados, antes de iniciar un descenso progresivo. Ya durante la tarde-noche, las tormentas con lluvias escasas podrán mantenerse, con una probabilidad de lluvia del 80 %, mientras los termómetros bajarán hasta situarse entre los 11 y 9 grados, con el cielo tendiendo a quedar cubierto o con nubes altas al final del día.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El bar de Sevilla que lleva medio siglo sirviendo las mejores tapas caseras y sus famosas codornices fritas: salió en 'The New York Times'
  2. Entrenúcleos es ya el barrio más caro del área metropolitana de Sevilla: el precio de la vivienda sube un 18% en un año
  3. El Ayuntamiento de Sevilla pierde más de 880.000 euros en ayudas para familias vulnerables
  4. Los grandes hallazgos arqueológicos en el subsuelo de Sevilla que precedieron a los de las obras del metro
  5. El mercado inmobiliario de Sevilla, la 'excepción' nacional: las viviendas en construcción duplican a los nuevos hogares
  6. Sanidad rechaza un nuevo barrio con 700 viviendas junto al cementerio de Sevilla: 'No se descartan efectos crónicos en la salud
  7. Un muerto y un herido grave tras una colisión entre dos coches en San Juan de Aznalfarache
  8. El pueblo de Sevilla que repartirá este domingo jamón recién cortado y migas caseras: así puedes conseguirlos

Varios trenes de Cercanías y Media Distancia afectados en Sevilla por una incidencia entre Dos Hermanas y Utrera

Varios trenes de Cercanías y Media Distancia afectados en Sevilla por una incidencia entre Dos Hermanas y Utrera

Los cinco usos de las naranjas que hay por las calles de Sevilla: de elaborar perfumes y mermeladas a generar energía

Los cinco usos de las naranjas que hay por las calles de Sevilla: de elaborar perfumes y mermeladas a generar energía

Inés Hernández, divulgadora cultural sevillana: "La momia del faraón Ramses II tuvo que hacerse un pasaporte"

Inés Hernández, divulgadora cultural sevillana: "La momia del faraón Ramses II tuvo que hacerse un pasaporte"

Hoy viernes llueve en Sevilla pero comenzará con sol: estas son las horas de precipitaciones y tormentas

Hoy viernes llueve en Sevilla pero comenzará con sol: estas son las horas de precipitaciones y tormentas

San Jerónimo sumará 900 viviendas en dos nuevas promociones entre la Agencia Espacial Española y el cementerio de Sevilla

Condenados a dos años de cárcel tras atracar una farmacia en Los Pajaritos con un cortaúñas: se llevaron dos cajas de galletas

Condenados a dos años de cárcel tras atracar una farmacia en Los Pajaritos con un cortaúñas: se llevaron dos cajas de galletas

Rancio descubre el curioso cartel que solo podía aparecer en Sevilla

La red eléctrica se refuerza en el sur de Sevilla y Dos Hermanas: 25 millones para dar suministro a Palmas Altas, Megapark y La Isla

La red eléctrica se refuerza en el sur de Sevilla y Dos Hermanas: 25 millones para dar suministro a Palmas Altas, Megapark y La Isla
Tracking Pixel Contents