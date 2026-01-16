Inés Hernández, divulgadora cultural sevillana: "La momia del faraón Ramses II tuvo que hacerse un pasaporte"

"¿Sabíais que la momia del faraón Ramsés II tuvo que hacerse un pasaporte?". Así ha explicado Inés Hernández, divulgadora cultural sevillana, uno de los episodios más peculiares de la historia reciente, que hizo que el monarca fuera el primer faraón en tener este documento y en viajar en avión.

Los hechos se remontan a 1976, cuando se decidió trasladar a la momia desde El Cairo hasta París para llevar a cabo una serie de trabajos de conservación y recuperación de los restos por el dedicado estado en el que se encontraba.

Esto se debió a que la moria mostraba presencia de bacterias y hongos, y un ensanche de la incisión en la que se habían extraído sus órganos durante la momificación; así como hendiduras que atravesaban el envoltorio que cubría sus brazos, piernas y el busto, y un corte de 40 centímetros en la cadera.

Por qué la momia de Ramsés II tuvo que hacerse un pasaporte

Al disponer Francia en ese momento de las instalaciones científicas necesarias para llevar a cabo estas complejas tareas, se decidió trasladar a la momia a París, donde el país galo puso a disposición de los científicos 40 laboratorios y todo tipo de instrumentos de última generación.

"Para su traslado desde El Cairo hasta París, Ramsés II se tuvo que hacer un pasaporte como proceso administrativo y judicial", ha asegurado Hernández, que ha afirmado que esto se produjo porque, según la normativa de la época, no se podía viajar sin completar este proceso administrativo y judicial, aunque se tratara de los restos de una momia que murió miles de años atrás.

El traslado de la momia de Ramsés II de El Cairo a París en 1976

Pero, al no ser una persona viva, en su pasaporte se señalaba a Ramsés II como un objeto de carácter cultural. "Y a pesar de ser un faraón muerto hace miles de años, el pasaporte le otorgaba un estatus diplomático y oficial que hacía de la situación algo completamente surrealista", ha recalcado la divulgadora sevillana.

De ese modo, fue en septiembre de 1976 cuando se subió a la momia a un avión militar de hélice. Para evitar cualquier desperfecto a causa de las turbulencias o posibles accidentes, se introdujeron los restos dentro de un sarcófago de madera de roble a prueba de choques, incendios o inundaciones.

Honores de Jefe de Estado en la despedida de Ramsés II en Egipto

Además, en su salida de El Cairo, el faraón más longevo y famoso de todos los tiempos, que reinó durante 67 años, partió con todos los honores de Jefe de Estado y fue escoltado en todo momento por el embajador de Francia en Egipto y la egiptóloga Christiane Desroches-Noblecourt.

Y, a su llegada a Francia, Ramsés II recibió los mismos honores y fue recibido por la secretaria de Estado para Universidades Alice Saunier-Saité, el general en jefe de la base aérea, el embajador de la República Árabe de Egipto en Francia y un destacamento de la Guardia Nacional.

Tras meses de minucioso trabajo, la momia volvió a subir al avión en mayo de 1977 para regresar de nuevo a Egipto, el hogar en el que reinó durante casi siete décadas.