Interceptan en Sevilla un coche con 35 kilos de cocaína y detienen a cuatro personas

La Policía Nacional ha interceptado en Sevilla, en el marco de la Operación Brillante, un vehículo que transportaba 35 kilos de cocaína ocultos en un compartimento clandestino, una actuación que se ha saldado con la detención de cuatro personas, la intervención de armas, dinero y material para el tráfico de drogas, y el ingreso en prisión provisional de tres de los arrestados tras los registros realizados en la barriada de Los Pájaritos.

El operativo se ha saldado con la detención de los cuatro responsables, interviniéndose casi 50.000 euros en efectivo mientras los autores intentaban fugarse tras la aprehensión de la droga, siendo detenidos en plena huida en la barriada de Los Pájaros; oponiendo una gran resistencia y provocando la lesión de uno de los agentes.

Operación Brillante

Agentes de la Policía Nacional, pertenecientes a la Brigada Provincial de Policía Judicial de Sevilla, interceptaron en Dos Hermanas un vehículo que realizaba funciones de transporte de sustancia estupefaciente oculta en una caleta, conducido por dos varones. Este primer vehículo realizaba la labor de transporte, mientras que otro coche que les acompañaba realizaba la tarea de lanzadera para detectar una posible presencia policial.

Una vez se procedió a la interceptación de ambos vehículos, el coche de transporte quedó detenido mientras que la lanzadera consiguió darse a la fuga. Ante esta situación, se estableció por parte del grupo de Policía Judicial un dispositivo de búsqueda para proceder a la detención de los principales investigados, quienes llevaban varios meses bajo investigación.

De este modo, se localizó a los sujetos en la barriada de Los Pájaritos saliendo de un piso franco con ánimo de salir de la ciudad y evitar su detención; sin embargo, los agentes consiguieron detenerlos e intervenirles cerca de 50.000 euros en efectivo.

Vehículo “caleteado” para transportar la droga

Por su parte, en el vehículo interceptado se halló un sistema de tipo caleta que permitía el ocultamiento de una importante cantidad de sustancia estupefaciente, albergando en la estructura interna del vehículo cerca de 30 kilogramos de cocaína, procediendo a la detención de los dos ocupantes.

Tras todo ello se solicitó de urgencia al Juzgado la realización de tres entradas y registro en las localidades de Sevilla y Alcalá de Guadaíra. Durante las correspondientes entradas y registro, en la que participaron unidades especializadas como los GOES, UIP y UPR, los agentes de Policía Judicial hallaron en las viviendas dos armas de fuego amunicionadas y listas para el disparo, así como 5 kilogramos más de cocaína en el piso franco, el cual se configuraba como un auténtico laboratorio de droga, contando con prensa hidráulica, ácido sulfúrico, sustancia de corte, básculas y envasadoras para la dispensa de la sustancia a terceros. En la vivienda se encontró también una bombona de butano falsa con doble fondo empleada para el transporte de droga.

Del mismo modo se intervinieron otros objetos de interés como balizas de posicionamiento GPS, detectores de frecuencias, un chaleco antibalas y otros medios técnicos empleados para la comisión de delitos relativos al tráfico de drogas.

Todos los detenidos, una vez finalizaron las diligencias policiales, fueron puestos a disposición de la Autoridad Judicial, quien decretó el ingreso en prisión para tres de los autores.