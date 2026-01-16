Isla Mágica cancela el proyecto estrella previsto para 2026: su gran montaña rusa de madera
El parque sevillano descarta el proyecto de 2,7 millones de euros tras dificultades en la fase inicial y estudia nuevas alternativas de cara a 2027
A. R. C.
Isla Mágica no incorporará finalmente entre sus atracciones Wooden Coaster, la que iba a ser su gran novedad para 2026. El parque temático de Sevilla ha cancelado el proyecto de su primera montaña rusa de madera, una atracción muy esperada por los aficionados a las emociones fuertes y que habría supuesto un hito en su oferta de ocio.
Según ha confirmado al portal especializado ThemeParks-EU un representante del fabricante Great Coasters International (GCI), la atracción no llegará a construirse. El proyecto contemplaba una montaña rusa con una estructura mayoritariamente de madera, ubicada sobre el lago central del parque, uno de los enclaves más emblemáticos del recinto.
La inversión prevista rondaba los 2,7 millones de euros y el diseño incluía una altura máxima de 25 metros y un recorrido de 595 metros. La atracción habría incorporado el sistema GCI Titan Track, un raíl de acero integrado en la estructura de madera que garantiza un recorrido más suave sin renunciar a la intensidad.
La experiencia estaba pensada para trenes de 16 pasajeros, con una velocidad punta de 68 kilómetros por hora y una duración total de 1 minuto y 33 segundos, una combinación concebida para ofrecer adrenalina concentrada y alta capacidad de rotación de usuarios.
Con la incorporación de Wooden Coaster, Isla Mágica pretendía alcanzar las 30 atracciones y reforzar su posicionamiento como uno de los parques de referencia en el sur de Europa. No obstante, el proyecto se topó con dificultades en las primeras fases de planificación y construcción, lo que ha llevado finalmente a su cancelación.
Desde el entorno del parque se apunta a que la dirección valora ya nuevas opciones de futuro, con la vista puesta en 2027, aunque por el momento no han trascendido detalles sobre posibles alternativas que sustituyan a esta montaña rusa descartada.
