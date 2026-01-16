Nuevo impulso a la implantación de la fábrica de jets de lujo en Carmona: Pilatus recibe una ayuda de 1,3 millones para inversiones

El proyecto de Pilatus Aircraft Ibérica para la fabricación de jets de lujo en Carmona recibirá una ayuda directa de la Junta de Andalucía por un importe de 1,34 millones de euros para contribuir al plan de inversiones de la filial española del grupo suizo que pretende destinar 8,93 millones a este proyecto y crear 45 puestos de trabajo en el arranque. La estimación es que al final supere los 500 contratos.

La ayuda aprobada por parte de la Consejería de Industria, Energía y Minas se enmarca dentro del programa de Incentivos Complementarios autonómico que tiene como objetivo apoyar proyectos tractores de empresas del sector aeroespacial, la industria manufacturera y la logística avanzada que se desarrollen en la comunidad andaluza.

La empresa ha desembarcado en los terrenos del Parque Logístico de Carmona, donde se ha hecho con dos parcelas que suman casi 100.000 metros cuadrados de superficie . No hay fecha para que inicie su actividad en estos suelos dado que se encuentran en bruto aunque uno de los primeros problemas que era el suministro de energía que ya se ha resuelto gracias a una solución ideada por Endesa. Mientras esto se culmina ha iniciado su actividad en Alcalá de Guadaíra.

Una fábrica de jets de lujo

Pilatus Aircraft es una compañía especializada en la fabricación de jets privados y aviones de entrenamiento, solo cuenta con fábricas fuera de Suiza en Estados Unidos, de manera que ha escogido Andalucía para implantar su primer centro productivo en suelo de la UE. Así, en Carmona prevé crear de forma inicial 45 puestos de trabajo y que se centrará en la fabricación de subcomponentes estructurales de piezas de algunos de sus aviones civiles.

Con ello, este fabricante de aeronaves se suma así a la potente nómina de empresas del sector aeroespacial con las que cuenta Andalucía, en la que además está presente la compañía tractora Airbus, con plantas de ensamblaje de componentes de aviones comerciales en la provincia de Cádiz y de líneas de montaje final en el caso de su división de transporte militar, en la provincia de Sevilla.

La inversión propuesta por Pilatus Aircraft Ibérica está encaminada a dotar sus nuevas instalaciones del equipamiento y tecnologías necesarias que permitan configurar el proceso productivo, así como de las instalaciones técnicas especiales necesarias para el correcto funcionamiento de la planta, ha señalado la Junta.

De la misma manera, ha destacado que la inversión prevista incluye los "equipos necesarios" para lograr una "automatización y control eficientes" del nuevo centro de trabajo. En Sevilla, la nueva planta arrancará con la producción de alerones, timones, puertas, cabinas, alas y fuselaje; además de la fabricación de cableado electrónico de las citadas piezas para los modelos PC-12 y PC-24 fabricados y comercializados por Pilatus Group, que las trasladará a Suiza para completar la cadena de fabricación y su montaje.