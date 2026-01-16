La plataforma ciudadana Iniciativa Sevilla Abierta reconoce la labor del científico López Barneo y al médico Fernando de la Portilla

La XVIII edición de los Premios Iniciativa Sevilla Abierta (ISA) ya tiene ganadores. Premio a la Modernización de Sevilla para José López Barneo y Premio a la Proyección Internacional de Sevilla para Fernando de la Portilla. El acto de entrega, organizado por la Asociación Iniciativa Sevilla Abierta (ISA) tendrá lugar el martes 20 de enero a las 19:00 en el auditorio del Caixaforum Sevilla. Con la asistencia de gran número de personas asociadas y gran número de personas representativas de diversos ámbitos sociales, culturales, económicos, científicos, educativos y corporativos de Sevilla y Andalucía.

Estos galardones emanan de las propuestas enviadas por las personas que forman parte de esta asociación, en la que hay integrantes muy diversos de la sociedad civil sevillana. En esta ocasión han sido jurados los socios Manuel Silva, Ana Llorca, Jacinto Gómez y Almudena Gil, así como el investigador de ecosistemas Manuel Delgado Baquerizo, ganador del Premio ISA en la anterior edición.

Premio a la Modernización de Sevilla para José López Barneo

De todas las candidaturas enviadas por socios de ISA, decidieron por unanimidad darle el Premio a la Modernización de Sevilla al científico Jose López Barneo, como figura clave en la creación y vertebración de las instituciones científicas en Andalucía, y sobre todo como fundador y director durante 15 años del Instituto de Biomedicina de Sevilla. López Barneo ha demostrado que era posible estructurar un centro científico de alto nivel internacional, y concebirlo conectado a transferir conocimiento a los hospitales para mejorar la calidad de la asistencia sanitaria en los grandes hospitales públicos de Sevilla.

Como investigador, José López Barneo es un eminente científico, pionero en la electrofisiología, descubriendo y caracterizando las células del cuerpo carotideo como sensores de la presión de oxígeno y su actividad translacional como reflejan sus estudios en la enfermedad de Parkinson.

Tiene en su haber muchos premios importantes, entre otros: Premio Juan Carlos I de Investigación Científica y Técnica (1993), Medalla de Andalucía (1993), Premio Jaime I de Investigación (1998), Premio Nacional de Investigación Santiago Ramón y Cajal (2023). Ha sido presidente de la Sociedad Española de Neurociencias, presidente de la Sociedad Española de Terapia Génica y Celular y el primer director del Centro Nacional de Investigación Biomédica en Red sobre Enfermedades Neurodegenerativas (CIBERNED).

Premio a la Proyección Internacional de Sevilla para Fernando de la Portilla

De todas las candidaturas enviadas por socios de ISA, decidieron por unanimidad darle el Premio a la Proyección Internacional de Sevilla al médico y cirujano Fernando de la Portilla, responsable de la Unidad de Cirugía Colorrectal Compleja del Hospital Virgen del Rocio, Presidente de la Sociedad Europea de Coloproctologia (el primer español elegido para ese rango) y fundador de la ONG Ibermed, que desde hace 28 años mejora las condiciones de vida de poblaciones muy pobres de Iberoamérica, sobre todo en Guatemala (agua potable, viviendas, salubridad, etc.), realizando además allí numerosas intervenciones quirúrgicas en misiones solidarias y formando a médicos locales para que puedan ejercer correctamente como cirujanos.

Fernando de la Portilla es líder en el desarrollo de técnicas diagnósticas y terapéuticas en cirugía colorrectal, atrayendo a pacientes y cirujanos de todo el mundo hacia Sevilla. Es director de diversos cursos internacionales de cirugía colorrectal del Hospital Virgen del Rocío, que atrae a cirujanos de Europa e Iberoamérica. Fue presidente de la Asociación Española de Coloproctología (el primer andaluz en serlo) y es miembro de honor de diversas sociedades de Latinoamérica y China.

Referencias a otras realidades positivas y negativas en Sevilla

En el acto de entrega de los XVIII Premios ISA, en al auditorio del Caixaforum Sevilla, además de los discursos de agradecimiento de los dos galardonados, también intervendrá Juan Luis Pavón, presidente de la Asociación Iniciativa Sevilla Abierta y colaborador de El Correo de Andalucía.

Asimismo, se dedicará espacio a resaltar iniciativas que emanan desde la sociedad civil y que son buenas y muy necesarias para vertebrar mejor el presente y el futuro de la ciudad y su entorno. Uno de esos proyectos es el Anillo Verde de Sevilla, que lleva demasiado años sin ponerse en marcha. Se mostrará un video en el que la plataforma Red Sevilla por el Clima, que lo propugna, lo explica brevemente.

ISA también aboga por una vertebración de la ciudad mucho más basada en la actividad cultural. Y da a conocer una iniciativa cultural muy reciente que está emergiendo desde la sociedad civil: el Orfeón de Sevilla. Con más de 300 personas asociadas, su primer concierto tendrá lugar el próximo día 30 de enero.

La Asociación Iniciativa Sevilla Abierta dedicará a la crisis de la vivienda su principal ciclo de coloquios y debates durante el año 2026. Aunando la participación de expertos y representantes de entidades y colectivos, mostrando ejemplos de buenas estrategias y buenas realidades a tener en cuenta, ya sean en Andalucía, en España o en otros países de Europa, con el fin de aportar soluciones para paliar o remediar un problema crónico que se ha agravado hasta el punto de estar bloqueando el normal desarrollo de nuestra sociedad.