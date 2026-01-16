La portada de la Feria de Sevilla de 2026 inicia un montaje exprés: renovará toda la estructura y se acortarán los plazos

Quedan 95 días para que dé comienzo la Feria de Sevilla de 2026, un tiempo exprés con respecto años anteriores. Será el lunes 20 de abril cuando arranque la fiesta en el Real con la noche del Pescaíto y los fuegos artificiales. Ese es el plazo con el que cuenta Heliopol para montar la portada de este año desde este viernes 16 de enero, una fecha que recordará por ser el día en el que coge el relevo de Ferrovial, la empresa encargada de los trabajos durante los últimos 57 años. En una calle Antonio Bienvenida mojada por la lluvia, alumbrada por un sol radiante, y al ritmo de sevillanas, ha tenido lugar la tradicional colocación del primer tubo de una portada llena de novedades. Ha sido diseñada por el arquitecto italiano Davide Gambini, tiene referencias al Pabellón de Portugal y el cenador de Carlos V, se montará en un tiempo exprés, se renovará toda su estructura, y tendrá un guiño a los cien años del nacimiento de la duquesa de Alba.

Este montaje se caracterizará sobre todo por los tiempos con los que contará Heliopol para montar la portada, menos que en años anteriores, lo cual le obligará a redoblar esfuerzos y adaptar su personal y carga de trabajo a estos plazos, dado que en este 2026 la celebración de la Feria es antes . En 2025 el primer tubo se puso el 9 de enero, y para la Feria de 2024 se colocó el 3 de diciembre. Tanto Heliopol como el delegado de Fiestas Mayores, Manuel Alés, han defendido este viernes que se cumplirán todos los plazos, ya que, pese a que se ha tenido que fabricar todo el material desde cero, se usará un métoco constructivo más ágil.

"Llevamos ya cinco o seis años de experiencia y siempre ha existido esa fecha para otras obras, no solamente para la portada. Eso, evidentemente, es urgente, pero creo que tenemos los recursos suficientes preparados por si hay que doblar turnos, trabajar en festivos y hacerlo", ha valorado Pablo Fernández, director de infraestructuras efímeras de Heliopol. "También yo creo que nos va a ayudar el sistema tubular estructural que vamos a aportar, que siendo el perfil exactamente el mismo que se ha montado a lo largo de estos 57 años anteriores que ha tenido la otra compañía, los elementos de unión entre uno y otro son mucho más ágiles y flexibles. Entonces, ahí vamos a ganar tiempo en el rendimiento del operario", ha añadido.

Colocación del primer tubo de la Feria de Abril 2026 / Rafa Aranda

El acto de montaje del primer tubo, uno de los momentos de más expectación de los 100 días de previa de la Feria, ha estado presidido por el delegado de Fiestas Mayores, Manuel Alés. A su lado, numerosas autoridades de la ciudad, otros concejales del Ayuntamiento que también han participado en el montaje de los primeros tubos, y representantes de Heliopol. "Es un sistema constructivo más moderno, más ágil y evidentemente lo que pretendemos desde el Ayuntamiento de Sevilla es recortar los plazos tanto de construcción de la portada como de desmontaje de la portada y que eso permita que el flujo de tráfico de Antonio Bienvenida esté cortado lo menos posible".

Como ocurriera el año pasado, el montaje de la Feria de Abril se ha dividido en dos contratos, que esta vez han recaído ambos en Heliopol. De hecho, esta compañía del grupo Rusvel ya comenzó a montar las casetas (logró la adjudicación el año pasado para los próximos cuatro). Hasta ahora, también en 2025, Ferrovial se había encargado del montaje de la portada, como venía haciendo desde 1968, cuando operaba bajo el nombre de Agroman. Pero fue Heliopol quien presentó una mejor oferta económica.

Acto de colocación del primer tubo de la portada de la Feria de Sevilla de 2026 / Rafa Aranda

"Para Heliopol es un colofón a nuestra trayectoria"

Pablo Fernández, director de infraestructuras efímeras de Heliopol, ha definido la adjudicación como "un colofón" a "una trayectoria que llevamos meteórica de cinco o seis años, en la cual ya llevamos ejecutando otro tipo de proyectos y obras de montaje". "Sin duda, la portada de la Feria es el icono, es lo más visible de toda la Feria. Para nosotros es un reto. Todos estos años hemos madurado, hemos creado un equipo, hemos creado recursos y estamos dispuestos y prestos para afrontar este reto con total garantí", ha valorado.

Personalmente, ha catalogado este encargo como "una responsabilidad grande. En mi caso, me apasiona. Por todo lo que se ha vinculado a la Feria, tengo la suerte de que tener este hobby". Les gustaría imitar a Ferrovial y estar 57 años seguidos: "Sí, sin duda. Yo con la mitad me conformo. Con la mitad ya creo que bastante, pero bueno, si llegamos a los 57 sería maravilloso". De momento, para este año ha destacado que se mantiene el sistema arsenal desarrollado estos años, los revestidos de madera y los acoples, pero se aporta un sistema tubular estructural nuevo.

Detalles de la portada de la Feria de 2026

La portada contará con 28.000 bombillas leds, unos 30.537 metros de tubo y 3.777 m² de panelado. Y en cuanto a dimensiones, tendrá 40 metros ancho, 40 de alto y 5,70 de profundidad. Todo esto dará forma a la estructura de la portada. En la edición de este año dispondrá de cinco entradas. "Vamos a iluminar Flota de Indias por primera vez en la historia, va a haber un gran paraguas de bienvenida a la altura de la calle Costillares", ha anunciado Alés.

Acto de colocación del primer tubo de la portada de la Feria de Sevilla de 2026 / Rafa Aranda

En cuanto al diseño, ha sido obra el arquitecto italiano Davide Gambini, que repite de nuevo tras ser el autor de la de 2024. La de este año cuenta con referencias que fusionan el Pabellón de Portugal y el cenador de Carlos V. Según explicó Gambini el día de la presentación de su diseño para la portada, "en los últimos cinco años, los diseños ganadores han tomado elementos de la Expo del 29, una senda que he querido seguir con el Pabellón de Portugal". "El segundo elemento de inspiración es el cenador de Carlos V, que he escogido por una efeméride de enorme relevancia: el 500 aniversario entre la boda de Carlos V e Isabel de Portugal, que dio testimonio del papel de Sevilla como cruce de caminos, escenario de encuentros y ciudad abierta al mundo", añadió.

Además, según anunció este jueves el alcalde, José Luis Sanz, varias bombillas darán forma al detalle que tendrá el Ayuntamiento de Sevilla para rendir homenaje a la duquesa de Alba por los 100 años de su nacimiento. En el evento celebrado en el Salón de Tapices del Real Alcázar de Sevilla, se dieron a conocer los detalles de la programación de actos con el que se conmemora el centenario del nacimiento de Cayetana Fitz James-Stuart.