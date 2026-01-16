La provincia de Sevilla acude a Fitur con el reto de captar un turismo "de experiencias": "Hacen falta más alojamientos"

El turismo se multiplica en la provincia de Sevilla. Según los datos que maneja Prodetur (Promoción del Desarrollo Económico y del Turismo de la Diputación de Sevilla), el número de pernoctaciones las pernoctaciones extrahoteleras ha crecido un 50% hasta rozar los dos millones, una cifra que no se conocía. Esta será su carta de presentación en la Feria Internacional de Turismo (Fitur), donde esperan conseguir nuevos viajeros.

La Diputación de Sevilla ha presentado este viernes su programa de cara a Fitur, donde Prodetur buscará promocionar un turismo "enfocado en las experiencias". Allí, tendrán "muchísimas presentaciones y agendas de trabajo". La institución provincial dará cabida a medio centenar de municipios y celebrará unas 60 presentaciones, en las que también tendrán espacio empresas de la provincia.

"Van haciendo falta más alojamientos en la provincia", ha asegurado el vicepresidente de Prodetur, Rodrigo Rodríguez Hans. Así, ha detallado que el mercado nacional ha crecido "muchísimo", hasta un 50% y el extranjero ha aumentado un 32%. Rodríguez Hans ha aplaudido la capacidad de la provincia de "consolidar un turismo extranjero de mucha calidad que deja muchos recursos" y pide insistir en ello.

Nuevas conexiones

Aunque el vicepresidente ha asegurado que la nueva conexión con Estambul "se ha consolidado" y la ha definido como "la gran puerta que nos abre al mundo asiático", si que ha insistido en la importancia de alcanzar nuevas conexiones. Desde Prodetur reiteran que es fundamental "seguir trabajando en un vuelo transatlántico", ya que, en su opinión, el continente americano es "un mercado principal".

A las nuevas conexiones aéreas se suman también las nuevas líneas de alta velocidad. Rodríguez Hans ha recordado que Sevilla y Barcelona estarán unidas por Ave sin la necesidad de pasar por Atocha, una nueva posibilidad que "va a mejorar el mercado catalán, que está creciendo en nuestra provincia". De hecho, la provincia ya ha celebrado unas jornadas en esta línea que terminaron con "un éxito grandioso".

"Vamos a ir a un Fitur muy potente", ha señalado también el presidente de la Diputación, Javier Fernández, que ha puntualizado que "hay margen de crecimiento si lo ordenamos bien". Así, ha explicado que "gran parte del margen de crecimiento" no estará en la capital, donde, según sus palabras, "ya no hay temporada baja", por ello, aboga por reforzar la capacidad que ofrece la provincia, con un turismo complementario.

El peso del turismo en la economía

Según los datos que maneja la institución provincial, el turismo supone un 22% de la riqueza de la provincia. En total, un millón de personas decidieron visitar alguno de los municipios de Sevilla más allá de la capital. Con este panorama, Fernández ha apuntado que los turistas de este año "no van a ser los mismos": "Tenemos que buscar clientes diferentes y eso plantea un nivel de exigencia, lealtad, credibilidad".

"A Fitur la gente va a competir, si el turista elige otro destino, no elige el tuyo", ha explicado el dirigente socialista. De esta forma, ha lamentado que "el año que no estés a la altura, otros territorios que compiten contigo". Así, aunque ha defendido la importancia de un "turismo de calidad", ha aclarado que "el turismo es un derecho para las familias". "Vamos a Fitur a poner nuestro escaparate, a decir qué es Sevilla", ha sentenciado.