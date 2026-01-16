Puchero, pollo y jamón: estas son las croquetas favoritas de los sevillanos

Las croquetas siguen consolidándose como uno de los platos más demandados por los andaluces, también en el consumo a domicilio. Coincidiendo con el Día de la Croqueta, este 16 de enero, los datos de pedidos registrados a lo largo de 2025 reflejan que este clásico de la cocina tradicional mantiene intacto su atractivo: casi 95.000 croquetas fueron solicitadas en Andalucía a través de plataformas de reparto durante el último año, según detalla Glovo en una nota de prensa.

El mes de marzo fue el de mayor consumo, con un pico destacado el día 23, cuando se contabilizaron 540 croquetas en un solo día, lo que equivale a una media de 22 unidades por hora. Una cifra que evidencia la presencia constante de este plato en los hábitos gastronómicos de los andaluces.

Sevilla, Málaga y Granada, a la cabeza

Por provincias, Sevilla encabeza el ranking de pedidos, seguida de Málaga y Granada, confirmando el protagonismo de las grandes capitales en el consumo de esta receta. En cuanto a sabores, la tradición sigue marcando tendencia: las croquetas de puchero se sitúan como las más solicitadas, por delante de las de pollo deshilachado y las de jamón ibérico, que ocupan la tercera posición.

Este es el bar de Sevilla con tapas a 3 euros y las "mejores croquetas" de toda la ciudad. / Casa Ricardo

Las croquetas más pedidas en Sevilla

En el caso de la capital hispalense, los datos sitúan a varios establecimientos entre los más demandados por los usuarios. Encabeza la lista Street Food Burger, conocido por su oferta de hamburguesas, pero también por sus croquetas de chicharrones al estilo andaluz. Le siguen las croquetas de Asador de Pollo Alameda, donde las de puchero son las más solicitadas, y Mesón Casa Paco, que destaca por una carta variada con propuestas como croquetas de chorizo, risotto con boletus y trufa, jamón ibérico, bacalao o choco.

Más allá de modas pasajeras, los datos confirman que la croqueta sigue siendo un valor seguro en la mesa andaluza, capaz de adaptarse a nuevos formatos de consumo sin perder su esencia tradicional.

El 'templo' de las croquetas en Sevilla

"Una parada imprescindible en Sevilla". Así describen muchos de sus clientes al bar Casa Ricardo, uno de los establecimientos más emblemáticos y con mayor tradición de la provincia, reconocido por elaborar algunas de las croquetas más valoradas de la capital. “Es un sitio auténtico, de los más fieles a la esencia sevillana que se pueden encontrar”, señala la creadora de contenido sevillana Elena Gortari sobre un negocio que se presenta como una reinterpretación de la tapa sevillana.

Fundado en 1898, este histórico bar se ha consolidado como uno de los locales más recomendados y apreciados de la provincia gracias a una propuesta gastronómica que combina tradición e innovación en sus tapas, disponibles a partir de tres euros.

Primer buffet libre de croquetas en Sevilla

¿Comer croquetas sin límite y en una amplia variedad de sabores? Esa es la propuesta de un restaurante ubicado en Dos Hermanas que ha apostado por un buffet libre dedicado a uno de los platos más populares de la gastronomía tradicional.

Variedad de más de 30 croquetas en este restaurante de Sevilla. / La Croqueta Coqueta

Se trata de La Croqueta del Abuelo, la primera croquetería gourmet del municipio, un establecimiento que permite a sus clientes degustar croquetas de todo tipo, incluidas opciones sin gluten y sin lactosa, ampliando así la oferta para distintos perfiles de comensales.