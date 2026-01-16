Rancio descubre el curioso cartel que solo podía aparecer en Sevilla

Un cartel anónimo pegado en la avenida de La Paz vuelve a demostrar que Sevilla nunca deja de sorprender. La última “turra” viral, detectada por Rancio, nace de un anuncio tan insólito como irresistible, capaz de transformar una escena cotidiana en una auténtica obra de arte cargada de humor sevillano.

Un anuncio imposible de ignorar

El texto del cartel, que ha circulado por redes sociales y mensajes privados, se presenta como una oferta de servicios de lo más variopinta. Su autor se define como antiguo miembro armado de la centuria Macarena y se ofrece para todo tipo de contratos, desde belenes vivientes hasta papeles de caballero medieval. Hasta ahí, todo podría pasar por pintoresco, pero el anuncio va mucho más allá.

Entre las habilidades que enumera, destaca su supuesta especialización en objetos metálicos, desguaces y chatarras, así como una descripción profesional que no ha pasado desapercibida por su tono deliberadamente exagerado y cargado de doble sentido. Especial mención merece la referencia a una “amplia y avalada experiencia en el sector degustador de calentito y pestiño”, una frase que ha provocado carcajadas y desconcierto.

Rancio evita facilitar datos de contacto y plantea la gran duda que flota en el ambiente: si se trata de un anuncio real o de una elaborada broma dirigida a alguien en concreto. Sea como sea, el resultado es el mismo: un ejemplo más del surrealismo sevillano que convierte un simple papel pegado en la calle en material de conversación colectiva.

Con ironía y orgullo local, Rancio celebra una vez más la creatividad espontánea que brota en cada rincón de la ciudad. Una nueva “turrita” que se suma al imaginario popular y que confirma que Sevilla, incluso en los detalles más pequeños, sigue siendo inagotable.