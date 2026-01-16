La red eléctrica se refuerza en el sur de Sevilla y Dos Hermanas: 25 millones para dar suministro a Palmas Altas, Megapark y La Isla

El crecimiento residencial, industrial y logístico en la zona sur de Sevilla y en Dos Hermanas ha llevado a Endesa a acelerar un plan de inversiones para garantizar el suministro eléctrico. Se ha diseñado un proyecto con una inversión total de 25,5 millones de euros que permitirá la conexión de la red de distribución con los nuevos planes que están en marcha por parte de la Red Eléctrica dentro de la estrategia para la comunidad autónoma hasta 2030.

La inversión de red eléctrica y de Endesa son complementarias y están centradas en garantizar las nuevas necesidades del sur de Sevilla y de Dos Hermanas. Concretamente, Palmas Altas, donde está ubicado un nuevo barrio con 3.000 viviendas, un centro comercial y la Ciudad de la Justicia, y los parques empresariales del polígono La Isla y de Megapark, dos zonas de crecimiento industrial en el municipio de Dos Hermanas.

Red Eléctrica de Sevilla se encargará de la construcción de una nueva subestación de transporte dentro de las actuaciones que ya estaban previstas en la planificación de la red de transporte hasta 2026 que se han mantenido en la siguiente estrategia que se extiende hasta el año 2030.

Por su parte, Endesa invertirá 25,5 millones de euros para garantizar las conexiones entre la red de distribución y la de transporte. Está previsto que los trabajos puedan comenzar durante este año 2026 y que para ellos se realicen un total de 88 contrataciones. Habrá además otros tres empleos vinculados al mantenimiento de las instalaciones.

Para acelerar los plazos, la Consejería de Industria ha acordado que el proyecto de Endesa sea uno de los que se incorporen este año a la unidad aceleradora de la Junta de Andalucía, una medida que permitirá reducir todos los plazos administrativos de los expedientes y que se puedan ejecutar en un plazo más corto de tiempo los trabajos que se consideran imprescindibles para los nuevos desarrollos urbanísticos y empresariales.

Otras inversiones en la zona puerto

Esta inversión se suma al proyecto firmado entre Endesa y el Puerto de Sevilla el pasado verano para la ampliación de la subestación Palmas Altas ubicada en las inmediaciones del centro comercial Lagoh. Esta infraestructura que cuenta con dos transformadores de 40 MW de potencia a los que se sumará ahora un nuevo transformador de 40 MW. La subestación de tipo blindado, es decir que cuenta con un edificio que alberga los centros de transformación, se adecuará a la llegada del nuevo transformador que convertirá la energía de 66 a 20 kilovoltios.

El Puerto invertirá más de 5 millones de euros en esta instalación, de los cuales ya ha abonado 750.000 euros (IVA excluido) para el inicio de los trabajos. Por su parte, Endesa llevará a cabo la construcción de la instalación y realizará las adecuaciones necesarias para su conexión a la red y puesta en servicio. La compañía eléctrica, a preguntas de este periódico, ha aclarado que esta ampliación dará cobertura específicamente a los desarrollos del futuro distrito portuario.