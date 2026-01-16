San Jerónimo sumará 900 viviendas en dos nuevas promociones entre la Agencia Espacial Española y el cementerio de Sevilla

La oferta de viviendas de San Jerónimo crecerá con, al menos, 900 alojamientos más impulsados por el Ayuntamiento de Sevilla en los últimos 15 días. En un radio de veinte minutos andando, entre la sede de la Agencia Espacial Española, el cementerio de San Fernando, el Monasterio de San Jerónimo o el cementerio de los ingleses, se levantarán casi mil viviendas pertenecientes a dos proyectos que se encuentran en tramitaciones diferentes. Por un lado, se construirán casi 200 viviendas más, repartidas en dos edificios, en la calle Marruecos. Y por otro, unas 720 viviendas en los antiguos suelos de la fábrica de Cross.

La Gerencia de Urbanismo, en la reunión de su Comisión Ejecutiva de finales de diciembre, concedió licencia de obra para el desarrollo residencial de la calle Marruecos. Mientras que el futuro barrio de la fábrica de Cross sigue su curso gracias a que el pleno del Ayuntamiento, precisamente este jueves, ha dado su visto bueno a un informe sobre su impacto sobre la salud de los residentes, por su cercanía los crematorios del cementerio de San Fernando.

Este proyecto de la calle Marruecos, cuyo estudio de detalle fue aprobado en septiembre, será llevado a cabo por Arqura Homes, que prevé levantar dos edificios -de cinco y seis plantas, respectivamente-, que albergarán 171 nuevas viviendas en una superficie de más de 10.300 metros cuadrados con una edificabilidad máxima de 15.784. "Manteniendo la edificabilidad asignada por el planeamiento a la parcela, se propone concentrar la edificación hacia el oeste en forma de U, con una altura de 6 plantas a la calle Larache y de 5 plantas en la zona más próxima al Monasterio de San Jerónimo ", indicaba. Los inmuebles contarán con una planta de sótano, zonas comunes exteriores, 130 plazas de aparcamiento bajo rasante y 56 sobre rasante, además de 136 trasteros también bajo rasante.

Y junto al cementerio de San Fernando se encontrarán, previsiblemente, las 720 viviendas de los suelos de la antigua fábrica de Cross, de las cuales 288 serán VPO. Previsiblemente porque de momento el proyecto ha recibido dos negativas de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía. PP y Vox han votado a favor este jueves, frente al voto negativo de PSOE y Con Podemos - IU, a remitir una corrección del Análisis en profundidad para Estudio de Impacto en la Salud para subsanar los reparos puestos por el Gobierno de Juanma Moreno.

Los antiguos suelos de la fábrica de Cross en San Jerónimo tendrán más de 700 viviendas / Google Earth (captura)

El rechazo de la Junta al barrio de la fábrica de Cross

La Delegación Territorial de la Consejería de Salud y Consumo considera que tiene especial relevancia su cercanía al cementerio de San Fernando y las emisiones de los dos crematorios : "No se pueden descartar a priori efectos crónicos en la salud en la futura población residente así como riesgos derivados del posible incremento de la incidencia por cáncer como consecuencia de la exposición a dioxinas y furanos".

El último informe desfavorable de la Junta plantea que los análisis sobre el impacto en la salud aportados por la Junta de Compensación, propietaria de los suelos, no aporta "referencia o bibliografía empleada" para analizar los valores utilizados sobre los datos de emisión de los crematorios, y tampoco se justifica la omisión de parámetros "cuyos límites se encuentran referenciados en la normativa en vigor, como PM 10, benzo(a)pireno y metales (Pb, As, Ni y Cd)". Ni "ciertos contaminantes asociados a la cremación, como por ejemplo dioxinas y furanos". La ausencia en el estudio de estos contaminantes es lo llevó a la Junta a no poder descartar "efectos crónicos" en la salud de los futuros residentes.

Terreno de la antigua fábrica de Cross de San Jerónimo, donde se construirán 700 viviendas / El Correo

Otros desarrollos en la zona

Junto a la calle Marruecos, donde se levantarán estas viviendas, la Gerencia de Urbanismo aprobó la construcción de un hotel de 186 habitaciones en la vecina calle Cataluña, donde está previsto un edificio de nueva construcción, de cuatro plantas sobre rasante y una quinta de sótano. La ubicación del nuevo hotel, en la calle Cataluña, será de gran importancia por el crecimiento de la actividad aeroespacial en el barrio. A menos de 10 minutos andando se encuentra la Agencia Espacial Española . Concretamente, en el edificio CREA, en el número 6 de la calle José Galán Merino.

También están al lado las naves de Renfe, sede de la incubadora de empresas aeroespaciales de Sevilla, que atraerá en los próximos años compañías emprendedoras en material espacial de la Agencia Espacial Europea (ESA).

Por otro lado, Urbanismo autorizaba en enero de 2025 la construcción de un edificio de ocho plantas con 133 nuevas viviendas en este barrio en los suelos denominados DMN-05 Arteferro-Citroën, una zona que anteriormente fue ocupada por instalaciones industriales.

San Jerónimo sigue al alza. Según el último informe de la agencia inmobiliaria Inmoselo Sevilla, sobre el último trimestre de 2025, la subida anual del precio de las viviendas en el distrito ha sido del 23%, la subida trimestral ha llegado a 17,7 puntos, y el precio m2/medio de diciembre está en los 1.681 euros.