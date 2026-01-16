Varios trenes de Cercanías y Media Distancia afectados en Sevilla por una incidencia entre Dos Hermanas y Utrera
Una incidencia de señalización ha afectado al Cercanías C1 (Lora del Río–Lebrija) y a los servicios de Media Distancia de las líneas Sevilla–Cádiz y Sevilla–Osuna–Málaga
Renfe ha informado de una incidencia en la infraestructura ferroviaria, concretamente en la señalización entre Dos Hermanas y Utrera, que está afectando a los trenes del Núcleo de Cercanías C1 (Lora del Río–Lebrija) y a los servicios de Media Distancia de las líneas Sevilla–Cádiz y Sevilla–Osuna–Málaga. La avería está provocando alteraciones en la circulación desde primeras horas de la mañana.
Para garantizar la movilidad de los viajeros, Renfe ha establecido un servicio alternativo de transporte por carretera entre Sevilla y Arahal para los trenes de Media Distancia de la línea Sevilla–Osuna–Málaga, en ambos sentidos. Este plan se mantendrá activo hasta que quede resuelta la incidencia en la infraestructura.
En cuanto al resto de servicios, los trenes del Núcleo de Cercanías C1 están registrando retrasos medios de unos 20 minutos, mientras que los trenes de Media Distancia Sevilla–Cádiz acumulan demoras aproximadas de 15 minutos. Renfe y Adif están informando a los viajeros a través de sus canales habituales de comunicación (@InfoAdif y @Inforenfe en X) y atención al cliente.
