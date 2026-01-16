"A ver si nos dejamos de tonterías": La Diputación y el Ayuntamiento de Sevilla vuelven a enfrentarse e irán separados a Fitur

"A ver si nos dejamos de tonterías". El presidente de la Diputación de Sevilla, Javier Fernández, ha vuelto a poner sobre la mesa en la presentación del programa de la institución provincial en la Feria Internacional de Turismo (Fitur) que el Ayuntamiento de la capital participa de manera independiente y ha pedido que haya una postura unitaria. Sin embargo, el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha rechazado esta opción.

Este jueves, el Ayuntamiento de Sevilla presentó en lo más alto de Torre Sevilla su propuesta de Fitur de la mano de la Bienal de Flamenco que se celebrará este año. Sin embargo, la Diputación de Sevilla lo ha hecho este viernes en Las Setas de la mano de Prodetur, donde ha explicado que celebrará unos 60 actos durante la feria con medio centenar de municipios de la provincia y distintas empresas.

Hace tres años que el dirigente popular sacó a la ciudad del pabellón común que tenía toda la provincia para crear uno propio de la capital hispalense. "Sigo sin entender como Sevilla hace dos presentaciones, una ayer con el Ayuntamiento y otra aquí con la provincia", ha señalado. En realidad, esto no era algo nuevo, sino que ocurrió durante años hasta ambas instituciones decidieron ir de la mano.

Una nueva forma de ver el turismo

Como ya ha hecho durante los últimos tres años, Fernández ha instado al alcalde de la capital "a que no se puede entender el turismo como un escenario sustitutivo, como dos cosas diferentes". El presidente ha defendido que "la provincia a dejado de ser el efecto rebote de la ciudad" y ha puntualizado que "hay complementariedad entre la ciudad mas importante del mundo con un turismo diferente de experiencias de la provincia".

"Se acabó el turismo de siempre, de planos, de zapatillas viendo monumentos. Eso fue así, pero hoy el turismo es diferente", ha explicado Fernández durante la presentación del programa de la Diputación. Allí, ha recordado que a Sevilla llegan en torno a cuatro millones de visitantes, tres de los cuales se dirigen a la capital y otro millón que se decanta por conocer otros rincones de la provincia.

El también alcalde de La Rinconada ha insistido en esta idea para aclarar que "la gente quiere ver la Giralda, pero quiere ir a un pueblo a ver como se fabrica vino o mantecados o a pasear por un sendero de Sierra Morena, la Sierra Sur, el Corredor de la Plata". "O lo entendemos de esa manera o si hacemos un diagnóstico equivocado, los resultados no serán lo que queramos", ha lamentado el dirigente socialista.

El alcalde de Sevilla responde

Para esta edición, que ya ha comenzado, ya no será posible ir de la mano, pero el presidente de la institución provincial ha alentado al alcalde de la ciudad a alcanzar un acuerdo para acudir de forma unitaria a la próxima edición, la última de esta legislatura. Frente a la esperanza que ha mostrado el dirigente socialista, el alcalde de Sevilla ha aclarado que esa posibilidad no se encuentra en su horizonte.

Sanz no ha tardado en responder a las declaraciones de Fernández. "No es que no quiera ir con el presidente de la Diputación ni con ni al stand de la Diputación", ha aclarado el regidor popular. Así, ha señalado que la tercera ciudad más visitada de España, la ciudad que es una potencia turística en el mundo, cuya industria principal es el turismo que genera el 25% del producto interior bruto, en Fitur necesita una agenda propia".

Desde el Ayuntamiento consideran que la capital "tiene un discurso propio y para poder desarrollar esa agenda en su totalidad y ese discurso propio necesita un espacio propio". "Es muy difícil compartir o desarrollar esa agenda propia y ese discurso propio en un espacio donde tienes que compatibilizar con otro ayuntamiento de la provincia, que no nombro ninguno", ha insistido para apuntar que "es una cuestión de funcionalidad".