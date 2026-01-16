La versión andaluza viral de 'Stranger Things': Juan y Medio, María del Monte y Vecna, cara a cara

“Cosas con mucho malaje”, la reinterpretación andaluza del universo Stranger Things creada por el influencer algecireño Sergio Macías, se ha convertido en uno de los fenómenos virales del inicio de 2026 en España. El proyecto, desarrollado con el apoyo de inteligencia artificial, supera ya los dos millones de visualizaciones en redes sociales, combinando humor, identidad andaluza y una cuidada narrativa audiovisual que ha conquistado a miles de usuarios.

La propuesta nace como respuesta a las peticiones de seguidores de la serie original, que reclamaban un final alternativo a la historia. En redes sociales comenzó a tomar fuerza la idea de un hipotético Capítulo 9, vinculado a la teoría conocida como #ConformityGate, que planteaba un desenlace diferente al canónico. De ahí surge este particular viaje al Upside Down… pero con acento del sur.

Dos partes, dos Andalucías y una amenaza común

El proyecto se estructura en dos capítulos que recorren distintos puntos emblemáticos de la comunidad, reforzando la idea de una Andalucía diversa, pero unida frente al peligro sobrenatural.

Parte 1 (Andalucía occidental): ambientada en Algeciras, el plató de Andalucía Directo y la Feria de Sevilla, donde lo paranormal irrumpe en plena celebración popular.

Parte 2 (Andalucía oriental): con escenarios tan simbólicos como la Alhambra de Granada y un enfrentamiento final contra Vecna en Despeñaperros, convertido en campo de batalla épico.

El primer adelanto del proyecto, presentado en forma de tráiler, ya generó una oleada de reacciones por su capacidad para trasladar la estética oscura de Stranger Things a escenarios, expresiones y referencias culturales andaluzas, siempre desde una parodia respetuosa.

Un reparto de caras muy conocidas en clave andaluza

Otro de los grandes reclamos de Cosas con mucho malaje es su reparto coral, formado por numerosos referentes públicos andaluces que se suman a la lucha contra Vecna. Entre ellos aparecen Juan y Medio, María del Monte, Abraham Mateo, David Broncano, Illo Juan, Rosa López, Roberto Leal, Toñi Moreno, David Bisbal, Isabel Pantoja o Lola Índigo, integrados en una narrativa común liderada por el propio Sergio Macías, eje creativo y protagonista del proyecto.

El gran giro: Vecna odia el acento andaluz

El principal plot twist de esta versión llega con una revelación tan inesperada como reivindicativa: Vecna es glotófobo y odia el acento andaluz. Este rasgo transforma la lucha sobrenatural en una metáfora humorística sobre la discriminación lingüística y cultural, convirtiendo la defensa del acento y la identidad en el verdadero motor del relato.

Un final con carnet, poderes… y un cafelito

El desenlace mantiene el tono costumbrista que ha enganchado al público. En el clímax, Juan y Medio entrega simbólicamente a Sergio Macías el carnet de la Banda, momento en el que el creador adquiere poderes sobrenaturales con los que logra derrotar definitivamente a Vecna.

Lejos de un final épico al uso, la historia se cierra con sello andaluz: tras la batalla en Despeñaperros, héroe y villano se sientan a tomar "un cafelito" en una venta cercana. Sergio aclara que no está enfadado con Vecna… aunque "le da coraje". Humor, cercanía y orgullo cultural para despedir la Stranger Things más andaluza que ha revolucionado internet.