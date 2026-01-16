El Zurich Maratón de Sevilla se renueva en 2026: récord de corredores y cambio de recorrido

El Zurich Maratón de Sevilla se ha consolidado como una de las grandes citas a nivel nacional e internacional. Este año 2026 se renovará con el objetivo de alcanzar una mayor proyección. Así, por primera vez se alcanzarán los 17.000 corredores, tres mil más que en la última edición, y se planteará un nuevo itinerario en el que separa la salida y la llegada.

El Zurich Maratón se celebrará el próximo 17 de febrero reunirá a 17.000 participantes en la línea de salida, lo que supone la mayor cifra histórica. Entre los corredores, un 53% serán extranjeros de un centenar de nacionalidades. Entre ellos destacan los tres mil franceses inscritos. En cuanto a los deportistas locales está previsto que haya 2.596 sevillanos y hasta 3.689 andaluces.

Presentación del Zurich Maratón de Sevilla / el correo

Nuevo recorrido

Para facilitar este incremento en el número de personas, el Zurich Maratón de 2026 establecerá un primer cambio en el recorrido: la salida y la meta ya no estarán en el mismo punto. La carrera comenzará en la Avenida de María Luisa, a la altura del Casino de la Exposición y la estatua del Cid de forma que se podrán establecer varias oleadas de salida y se eviten aglometaciones en otros puntos del recorrido. La meta, por su parte, seguirá estando en el Paseo de Las Delicias en la glorieta de Buenos Aires. Los servicios de guardarropas se mantendrán en la zona del puerto y la post meta como ha venido ocurriendo.

El recorrido completo mantiene su paso por todos los escenarios monumentales de la ciudad, como son la Torre del Oro, el Maestranza, la Ronda histórica o las calles del centro pero se eliminan los dos pasos por el subterráneo de la calle Arjona, suprimiendo así la única cuesta de todo el itinerario. La ronda histórica cobra un mayor protagonismo y aumentarán hasta en cuatro los puntos de animación en el tramo (ronda de Capuchinos, Resolana o Glorieta Duquesa de Alba).

Atletas de primer nivel

Entre los casi 200 atletas de élite que se citarán el 15 de febrero a las 8h30, destacan en categoría masculina los nombres algunos corredores que ya han participado antes como el etíope Asrar Hiyrden Abderehman, su compatriota Adugna Takele Bikila que fue cuarto ese mismo año, o el ganador de la edición 2019, Tsedat Abeje Ayana. Entre los principales favoritos aparecen los también etíopes Shura Kitata Tola (ganador del maratón de Londres en 2018 batiendo al mismísimo Eliud Kipchoge en esa edición) y Andualem Belay Shiferaw (ganador en Castellón o Riga). Tola, además, ha ganado los maratones de Roma y Frankfurt.

En categoría femenina también se produce el esperado regreso de la ganadora de 2023, la keniana Jackline Chelal (2h20:29), que tienen en su poder la segunda mejor marca de la historia en suelo hispalense en el ránking histórico. También participarán atletas de la talla de la etíope Buzunesh Getachew Gudeta, la finlandesa Alisa Vainio, pero especialmente por los debuts de la etípope Mulat Tekle Godu (1:06:53 en medio maratón) o la keniana Rebecca Chepkwemoi, entre otras. Urge Diro Soboka, tercera en 2023 en Sevilla, también regresa. Entre las españolas, la principal favorita incluso a pelear por el pódium destaca Fátima Azzaharaa Ouhaddou Nafie, vigente campeona de Europa de maratón, y que se inició en el atletismo en Casariche (Sevilla), donde residió desde los 8 años hasta que se mudó Aguilar de la Frontera (Córdoba).