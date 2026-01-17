Urbanismo
Comienzan las obras de Kansas City: así afectarán al tráfico
Las incidencias en las tuberías de la zona "afectan a la calidad del servicio" que reciben los vecinos
Emasesa comenzará este lunes 19 de enero las obras para renovar la red de abastecimiento de agua en Kansas City. En concreto, los trabajos de la Gerencia de Urbanismo se centrarán en la intersección de la avenida con la calle El Mirador. Las actuaciones se enmarcan en el plan del Gobierno local de renovar la red de saneamiento de la ciudad.
Las obras en la zona se espera que se extiendan durante ocho semanas y contarán con un presupuesto que supera los 51.000 euros. En un principio, según han señalado desde la cartera de Urbanismo, los trabajos de Emasesa no supondrán importantes afecciones al tráfico rodado en el tramo de la avenida. El proyecto busca solventar las distintas incidencias de la red en la zona.
"Esta actuación tiene como objetivo resolver las roturas registradas en este punto de la infraestructura, que afectan a la calidad del servicio y, por tanto, al día a día de los vecinos de esta zona", ha detallado el consejero delegado de Emasesa y delegado de Urbanismo, Juan de la Rosa.
Solucionar los "graves problemas" de la ciudad
El delegado municipal ha explicado que "la obra contempla la sustitución de aproximadamente 115 metros de tubería de 200 milímetros". En la actualidad, según ha puntualizado De la Rosa, estas están hechas de "hierro fundido de primera fabricación" y quieren cambiarla "por un tramo nuevo de fundición dúctil, un material más resistente y adecuado para las condiciones de operación actuales".
Además de esta sustitución, durante la intervención de Urbanismo se instalarán cuatro válvulas de seccionamiento, se sustituirán seis acometidas existentes y se incorporará una nueva toma de agua potable. Asimismo, supondrá la demolición del pavimento necesario para la realización de los trabajos, que se repondrá con el mismo acabado existente.
"Desde el Gobierno de Sanz nos comprometimos a solucionar los graves problemas que tenía la ciudad y así lo estamos haciendo", ha defendido De la Rosa. El delegado municipal ha insistido en que "los trabajos en Kansas City se suman a la avalancha de obras de mejora que están en marcha o previstas en toda la ciudad".
En un primer momento, según han detallado desde el Consistorio hispalense, no se espera que se produzcan afecciones significativas al tráfico del carril de servicios de la Avenida. Eso sí, apuntan a que, de forma puntual se puedan dar durante las maniobras de conexión o en caso de que algún trabajo de anulación lo requiera. Pese a esto, durante los trabajos sí que podrá darse una afección parcial al tráfico peatonal y rodado, aunque se mantendrán en todo momento las condiciones de seguridad necesarias.
