Sucesos
Cuatro heridos por un accidente de coche en la Ronda Urbana Norte de Sevilla
El accidente se ha producido a primera hora del sábado y los afectados han sido trasladados al Hospital Virgen del Rocío
Cuatro personas han resultado heridas tras salirse de la vía el coche en el que viajaban en la Ronda Urbana Norte de Sevilla durante la mañana de este sábado, según ha informado el Servicio de Emergencias 112 Andalucía, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía.
El accidente se produjo pocos minutos antes de las 7.00 horas, cuando varios testigos alertaron al teléfono 112 de que un turismo se había salido de la carretera y que podría haber personas heridas. Inmediatamente, la sala coordinadora activó a Policía Local, Cecop y a los servicios sanitarios del 061.
Hasta el lugar del siniestro se desplazaron los efectivos de emergencia, que atendieron a los ocupantes del vehículo accidentado. Fuentes médicas han confirmado que el balance del accidente es de cuatro heridos.
En concreto, se trata de dos mujeres de 18 y 21 años y dos hombres de 24 y 40 años, que fueron trasladados al Hospital Virgen del Rocío de Sevilla para su evaluación y atención médica.
Por el momento, no han trascendido más detalles sobre las causas del accidente ni sobre el estado de los heridos.
