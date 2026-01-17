La exposiciones gratuitas que no te puedes perder este fin de semana en Sevilla

El tiempo no da tregua en Sevilla este fin de semana. Después de un breve descanso al sol en la mañana de este sábado, las nubes se han vuelto a hacer con la ciudad durante la tarde, cuando la lluvia ha vuelto a caer sobre la capital. Ante las inclemencias climáticas, los museos y las salas de exposiciones de la capital hispalense se convierten en la mejor solución para salir de casa y disfrutar de un gran plan de fin de semana.

1.'Sorolla en el Alcázar de Sevilla'

El Alcázar expone estos días Sorolla en el Alcázar de Sevilla, una serie de obras en las que el artista valenciano plasmó los jardines del palacio sevillano, a los que se suman otras dos obras de los espacios exteriores de la casa familiar del pintor. Sorolla descubrió los jardines del Alcázar en 1908, mientras trabajaba en Visión de España para la Hispanic Society, unos paisajes que, según describió en cartas a su mujer, "atrapan el alma".

La exposición, que como el Alcázar, abre todos los días de la semana, es gratuita para todos aquellos nacidos o residentes en Sevilla capital siempre que muestren una acreditación. Los visitantes y curiosos podrán conocerla hasta el próximo 1 de marzo en horario de 9:30 a 18:00.

2.'Círculo de Pasión'

La Cuaresma está a la vuelta de la esquina y como cada año el Círculo Mercantil e Industrial presenta su Círculo de Pasión. La exposición, que se inauguró el viernes 16 y contará en su edición de 2026 con cinco exposiciones distintas. La primera, Ultra qvid faciam tibi post hacec fili mi (¿Qué más puedo hacer por vosotros?), está dedicada a la Hermandad de San Esteban; la segunda, La Sevilla que acontece. La ciudad y sus tradiciones, será a beneficio de la obra social de la Soledad de San Lorenzo; después llegará su clásica muestra de estrenos y por último dos exposiciones con pinturas de José Carlos González, Miguel Ángel Pérez y Rafael Romero.

Las muestras estarán disponibles hasta el próximo 22 de marzo, el domingo de pregón, de lunes a domingo de 11:00 a 14:00 y de 17:00 a 21:00 en la sede del centro de club, en la calle Sierpes. La entrada es gratuita y su éxito anual provoca largas colas en las horas de más público.

3.'Los Bécquer, un linaje de artistas'

Hace apenas una semana que el Museo de Bellas Artes inauguró Los Bécquer, un linaje de artistas , una muestra que reúne más de 150 óleos, acuarelas, fotografías y dibujos de la familia. Dividida en tres sectores: el primero se dedica al precursor José Bécquer, el segundo a su primo Joaquín D. Bécquer y el tercero a los hermanos Valeriano y Gustavo Adolfo Bécquer. Los cuatro realizan un retrato del siglo XIX en España a nivel social y cultural.

El museo tiene la entrada gratuita y se puede visitar los sábados de 9:00 a 21:00 y los domingos de 9:00 a 15:00 en la Plaza del Museo, 9. Además, el visitante podrá disfrutar del resto de obras del gran museo sevillano en el que se incluyen varios Velázquez, numerosos Murillo u obras de Gustavo Bacarisas.

4.'Pintura y coleccionismo'

La colección Pintura y coleccionismo reúne en el Museo Bellver-Casa Fabiola más de 100 piezas distintas pertenecientes al artista sevillano Miguel Caiceo. En la muestra, los visitantes podrán encontrar pinturas, esculturas, grabados o cerámicas con un montaje que trata de recrear la atmósfera doméstica del artista. En la muestra se pueden observar desde referencias a la mitología clásica hasta figuras icónicas del siglo XX y aparecen nombres constantes como el de Picasso.

La muestra estará disponible en el Museo Bellver-Casa Fabiola desde este sábado hasta el próximo 1 de marzo. La entrada es gratuita para todos los sevillanos o residentes en la capital y podrá visitarse de martes a domingo de 11:00 a 19:00.

5.'Arte y misericordia. La Santa Caridad de Sevilla'

También en el Bellas Artes estará Arte y misericordia. La Santa Caridad de Sevilla hasta el 7 de junio. Murillo, Valdés Leal, Duque Cornejo y Pedro Roldán te reciben en la sala de exposiciones temporales en una muestra que permite ver de cerca y en conjunto por primera vez las obras del Hospital de la Caridad que el fundador de la Hermandad, Miguel de Mañara, concibió junto a los grandes artistas del Siglo de Oro en Sevilla.

El Museo, en la Plaza del Museo 9, se puede visitar los sábados de 9:00 a 21:00 y los domingos de 9:00 a 15:00. Allí también podrán conocerse de cerca el resto de obras que se exponen en la colección permanente de la institución y que narran la historia de la ciudad.

6.'¿Te suena África?'

El Museo de Artes y Costumbres Populares presenta ¿Te suena África?, una muestra organizada por la Asociación Cultura y Cooperación con África El Gulmu en la que se reúnen más de tres centenares de instrumentos africanos. Se trata de un espacio interactivo en el que los visitantes podrá tocar y oír algunos de los instrumentos que se presentan.

El museo, de entrada gratuita, está en la Plaza de América 3 y se puede visitar 9:00 a 21:00, domingos y festivos de 9:00 a 15:00.