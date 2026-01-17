La Feria de Sevilla se traslada a Madrid en 2026: llega Madrilucía, un evento que promete 20 días de caballos, flamenco y mucha tradición andaluza

La Feria de Abril dará el salto a Madrid en 2026. La capital acogerá Madrilucía, un nuevo evento que aspira a trasladar el espíritu, la estética y la alegría de la feria andaluza a suelo madrileño, en una propuesta creada desde cero y llamada a convertirse en una nueva tradición cultural y festiva.

Madrid se vestirá de farolillos, volantes y compás andaluz para dar la bienvenida a una feria que no oculta su inspiración sevillana, pero que nace con identidad propia. Un gran encuentro abierto, contemporáneo y accesible que combinará tradición, ocio y cultura durante casi un mes.

Cuándo y dónde se celebra Madrilucía

Madrilucía será una cita inédita en el calendario festivo de la capital y se celebrará del 9 de mayo al 7 de junio de 2026, coincidiendo con la Feria de San Isidro y la temporada taurina en Las Ventas. La ubicación elegida es el recinto de Iberdrola Music, en el distrito de Villaverde, un espacio de 200.000 metros cuadrados preparado para grandes eventos.

Durante sus 20 días de celebración, el recinto se transformará en un auténtico pueblo efímero, con más de 400 casetas, caballos, música en directo, gastronomía y tradición. La organización espera recibir alrededor de 800.000 visitantes, lo que convertiría a Madrilucía en una de las grandes citas culturales y de ocio del año en Madrid.

Famosos, toros y 400 casetas

El evento ya empieza a generar expectación incluso antes de su estreno. Algunos rostros conocidos ya han reservado caseta, entre ellos el torero Sebastián Castella, que ha promocionado Madrilucía en sus redes sociales. “El mes más importante de Madrid. Madrilucía abre sus puertas en el recinto ferial más grande de Europa. Podrás disfrutar, bailar flamenco, ir con tu caballo… Yo ya tengo mi caseta”, ha señalado, vinculando la feria también al ambiente taurino de San Isidro.

Cómo solicitar una caseta en Madrilucía

La organización ofrece tres tipos de casetas, diseñadas para distintos niveles de decoración, exclusividad y experiencia. Todas se contratan por módulos semanales y cuentan con servicios centralizados. Los precios oscilan desde 55.000 euros para la caseta Esencia, manteniendo un diseño elegante y sofisticado.

La caseta Insignia tendrá un distintivo y memorable y se podrá solicitar por 57.000 euros. Mientras que la opción más exclusiva y lujosa, dirigida a marcas y entidades que buscan una experiencia premium tendrán que pagar 59.000 euros por la caseta Maestría.

De conciertos a desfiles de caballos

El recinto se organizará en zonas temáticas para ofrecer una experiencia completa. La Plaza Candela y la zona musical serán el corazón artístico de Madrilucía, con programación diaria de flamenco, copla, coros rocieros y música contemporánea, alternando grandes espectáculos con formatos más íntimos al atardecer.

Habrá también una zona festiva con las más de 400 casetas; una zona cultural dedicada a la artesanía, la moda y el patrimonio andaluz; una zona ecuestre con carruajes y desfiles de caballos bajo criterios de bienestar animal; una cuidada zona gastronómica con cocina de autor, food trucks y clásicos como el pescaíto frito; y un espacio recreativo familiar pensado para los más pequeños.

Madrilucía mira al pasado para proyectarse hacia el futuro, recuperando el espíritu de las grandes ferias que marcaron la historia cultural de Madrid entre 1986 y 1995, reinterpretado desde valores actuales como la sostenibilidad, la innovación y la apertura al mundo. Flamenco, sí. Pero también diseño, empresa, turismo, moda y creación contemporánea.