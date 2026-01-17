¿Habrá una Feria de Sevilla con 220 casetas más en 2027?: el Ayuntamiento promete comenzar las obras en verano

La Feria de Sevilla de 2026 debe ser la última con la configuración actual. Cuando el 30 de junio terminen los trabajos de desmontaje de la portada y las casetas, la maquinaria -una diferente- continuará en el Real de Los Remedios para arrancar las obras de ampliación de la Feria de Abril, que deben sumar 220 casetas más. Estos plazos obligarán al Ayuntamiento a acelerar los trámites, que ya van retrasados con respecto a los anunciados por el alcalde el año pasado, para poder licitar el proyecto, adjudicarlo a una constructora y poder empezar las obras. Todo ello en los próximos seis meses. "Si todo va con normalidad, tendremos casetas en 2027", prometía este viernes el delegado de Fiestas Mayores, Manuel Alés, tras el acto de colocación del primer tubo de la portada de esta Feria.

En el recinto ferial ya se han escuchado las primeras sevillanas del año, en pleno mes de enero. Ha sido este viernes, con el inicio de las obras de montaje de la portada por parte de Heliopol. Esto significa que la Navidad ya está más que olvidada y en Sevilla se vuelve a hablar de la Feria. ¿Cuándo se producirá su ampliación? Es una de las preguntas más recurrentes en torno a una de las grandes novedades que presentará la Feria de Abril en los próximos años, considerada como la reforma más importante que se acomete desde su traslado al actual recinto de Los Remedios en 1973.

Según informaba el concejal popular, se lleva "mucho trabajado" y "los plazos van con normalidad", por lo que "no ha habido nada que haga indicar que esto se vaya a retrasar". Así, si no hay demoras, los plazos que maneja el Ayuntamiento ahora mismo son que primeramente se culmine la fase administrativa del proyecto, con la licitación del mismo, la recepción de ofertas y su adjudicación. "Tenemos la Feria por medio, y una vez termine empezarán las obras para esa deseada ampliación", respondía Alés a preguntas de los medios de comunicación. Según los pliegos de condiciones de las obras de montaje y desmontaje de la portada y las casetas, que llevará a cabo Heliopol, "los trabajos de desmontaje se iniciarán dentro de la segunda semana siguiente a la de finalización del evento, debiendo quedar ultimados todos los trabajos el siguiente 30 de junio".

Montaje de casetas en el recinto ferial de Sevilla, que se ampliará en 2027 / Jorge Jiméne

Será este verano, ya metidos en julio, cuando la adjudicataria arranque las obras con el reto de llegar a tiempo para la Feria de 2027. Y será entonces cuando quede ampliada en un 10% más de la superficie con la que cuenta actualmente. Tendrá 220 casetas nuevas y se reubicarán otras 27 en el área de 20.000 metros comprendida entre la calle Costillares y las avenidas de Juan Pablo II y Alfredo Kraus, una zona en la que actualmente se ubican atracciones. La Calle del Infierno no sufrirá recorte alguno con este proyecto, ya que se instalarán las mismas atracciones con una optimización del espacio. Con esta reordenación, el recinto ferial ganará cuatro nuevas calles que recibirán nombres de toreros, como en el resto del Real.

Las obras se alargarán hasta febrero de 2028

El Ayuntamiento, a preguntas de este periódico, confirma que la licitación no se ha producido aún y no da una estimación de cuándo se hará. Por tanto, el plazo oficial es el anunciado por Alés: de aquí a julio se trabajará para poder arrancar las obras de ampliación de la Feria. Aunque todo va con "normalidad", los tiempos marcados por el alcalde el año pasado fueron que la tramitación administrativa iba a ser de mayo de 2025 a abril de 2026, de manera que la redacción del pliego, exposición pública, presentación de ofertas y adjudicación definitiva se habría hecho, aproximadamente, entre mayo y noviembre de 2025.

La instalación de las nuevas casetas se produciría desde el final de la Feria hasta febrero de 2027. “La parte más importante de la obra hay que acometerla tras la Feria del 2026, si no sería incompatible la obra con el montaje de las casetas en esa zona”, precisó el alcalde. Así, tras la Feria de 2026 comenzarán las obras de urbanización en la nueva zona de casetas, que finalizará dos meses antes de la nueva edición de 2027 para permitir el montaje de las mismas.

Obras de montaje de casetas en el recinto ferial de Sevilla / Jorge Jiménez

En la Feria de 2027 parte de las atracciones de la Calle del Infierno se trasladarán a un emplazamiento provisional al este del recinto. Y una tercera fase sería de mayo del 2027 a febrero del 2028, “donde estaría todo ese recinto ferial completado”. Cuando acabe la Feria de 2027 comenzarán las obras de instalación de las zonas de atracciones, aparcamientos y recinto de cocheras de caballos.

Una inversión de 80 millones y una concesión de 28 años

La redacción del proyecto de ampliación parte de un Estudio de viabilidad para la ampliación del recinto ferial de Sevilla en régimen de concesión de obras presentado por las constructoras Martín Casillas, Carmocon y Esasur. Según este documento, las obras necesitarán una inversión estimada de 80 millones de euros. La obra se realizará mediante la colaboración público-privada. En este sentido, el concurso establecerá una concesión de los terrenos por 28 años, en los que el Ayuntamiento pagará un canon anual de 2,9 millones de euros.

Además, la ampliación se producirá en suelos que pertenecen al Gobierno de España. Según explicó José Luis Sanz con anterioridad, se hizo "una petición formal de cesión de los terrenos" y se encontró "buena predisposición del Gobierno central para acometer este proyecto", ya que "todo el terreno de la Feria son terrenos del Ministerio de Defensa todavía". "Requiere el visto bueno del Gobierno", declaró.

Ahora, no obstante, el delegado de Fiestas Mayores asegura que "realmente la cesión de los terrenos existe". "La única condición de esa cesión de los terrenos es que el uso al que se dedique sea el uso para el que está destinado, que es la Feria de Abril. Por lo tanto, entendemos que no hay ningún problema porque no hay ninguna modificación del uso. Si ese uso se fuera a destinar para cualquier cuestión de otra naturaleza, evidentemente sí habría que sentarse con el titular de los terrenos, pero esa cesión hace ya muchos años que se hizo al Ayuntamiento de Sevilla para este uso", añadía este viernes. Así, el Gobierno local llama a la tranquilidad de cara a poder tramitar todo y ampliar la Feria en 2027.