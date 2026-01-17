María Pombo abre el primer local de Sevilla de su negocio de tortillas de patatas 'La Martinuca'

'La Martinuca', el proyecto gastronómico que gira en torno a la tortilla de patatas y que tiene como una de sus socias a la creadora de contenido María Pombo, ha abierto su primer local en Sevilla.

En este establecimiento, situado en pleno casco histórico de la capital hispalense, su clientela podrá disfrutas de sur diversas especialidades de tortillas de patatas, conocidas por su receta tradicional de la abuela Martina y su famosa textura jugosa.

Esta "tortillería de especialidad" aterriza en la capital hispalense con su propuesta "original y saludable" disponible para recoger en el local y enviar a domicilio, en la que prometen platos "sin artificios, exclusivos y modernos".

Platos de denominación de origen en La Martinuca

Además, también se podrán acompañar con toda clase de platos con denominación de origen, así como por su cerveza y bodega natural y "un muy buen café".

"Ofrecemos una propuesta gastronómica sencilla elaborada con mimo e ingredientes de primera calidad que ofrece una alternativa saludable y sabrosa para disfrutar con los tuyos", señalan desde este negocio que cocina sus tortillas con huevos de gallinas gallegas, patatas navarras y aceite de oliva virgen extra de Jaén.

Dirección y horario del local de La Martinuca en Sevilla

Unas tortillas "doradas por fuera y yemosas por dentro" que destacan por ser "finas y sabrosas". "Es como comer en casa de la abuela", destacan desde este negocio que ya ha abierto su primer local en Sevilla capital.

En concreto, este establecimiento que dispone de servicio 'take away' y envío a domicilio se localiza en la calle Rosario número 13 y estará disponible de domingo a jueves de 9.15 a 23.00 horas, y viernes y sábado de 9.15 a 23.30 horas.

Precios de las tortillas de María Pombo

En su amplia carta, sus clientes podrán encontrar tortillas si cebolla, con cebolla, de sobrasada, con cebolla confitada y de pimientos. Estos bocados tienen un precio que oscila entre los 16,50 y los 18 euros en su versión mediana, compuesta por entre tres y cuatro porciones.

Sus tortillas en tamaño grande, para entre seis y ocho pinchos, se pueden pedir por un precio que varía entre los 22,90 euros y los 29 euros. Además, todas estas tortillas se podrán degustar en bocadillo por entre 9,50 y 10,50 euros.

Precios de los platos caseros de La Martinuca

Pero a pesar de estar especializados en tortillas de patatas, La Martinuca dispone también con una amplia variedad de platos caseros por entre 8 y 14 euros, como las croquetas cremosas de chorizo de León, las bravas de la casa, los huevos mimosos con relleno de bonito o las albóndigas caseras en salsa.

A estos se suman la crema de puerros, el caldo de cocido de Martina, los callos a la Madrileña, el tomate de temporada con cebolla y AOVE, y la ensaladilla rusa de bonito del norte.

Combos degustación en Sevilla

Y para quienes quieran combinar varios de estos productos, el negocio dispone de distintos combos degustación, cuyo precio varía según el número de comensales.

De ese modo, el que está pensado para entre dos y tres personas, que cuenta con un precio de 41 euros, incluye dos tortillas medianas y un plato casero. El combo para entre cuatro y cinco personas, por su parte, cuesta 55 euros e incluye una tortilla grande, una mediana y dos platos caseros.

Finalmente, el tamaño mayor, pensado para entre seis y ocho personas, tiene un precio de 69 euros y está compuesto por dos tortillas grandes y tres platos caseros.