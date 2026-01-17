GASTRONOMÍA
Así es el nuevo buffet libre que acaba de abrir en Sevilla: con sushi, comida asiática y todo tipo de platos ilimitados
Este negocio destaca por sus piezas frescas y su ambiente "moderno y relajado"
Sevilla ha sumado un nuevo buffet libre especializado en sushi y cocina japonesa en uno de sus entornos comerciales más conocidos y visitados.
Este nuevo restaurante que tiene tanto opción de buffet libre con platos ilimitados como de servicio a la carta es Umi Sushi, un novedoso concepto de gastronomía japonesa localizado en la parte superior del Centro Comercial Nervión Plaza.
Un nuevo concepto de buffet libre
La diferencia de este nuevo local con la mayoría de buffets es que, mientras que en otros locales hay que recorrer el lugar llenando una bandeja o plato con los alimentos que se deseen, en Umi Sushi no es necesario levantarse de la mesa.
Así, este restaurante también ofrece la posibilidad de comer toda la comida que se desee, sin límites, pero de forma diferente, ya que los comensales podrán hacer su pedido desde el propio móvil.
El buffet libre perfecto para los amantes del sushi
De ese modo, tanto si desean hacer uso de su servicio de restaurante normal como de la opción de buffet libre, los usuarios podrán pedir los platos que deseen a través del móvil, tras lo que les serán servidos directamente a la mesa, sin que haya un límite de veces que puedan hacer su pedido de este modo.
Con esta innovación, este negocio que se presenta como el lugar perfecto para los amantes del sushi y la comida japonesa por sus "piezas frescas y sabores que sorprenden", busca darle un ambiente "más moderno y relajado" a su buffet libre para que su clientela pueda comer con calma y "siempre les apetezca volver".
Horario del nuevo buffet libre de Sevilla
Umi Sushi está abierto de lunes a domingo de 13.00 a 1.00 horas en la parte alta del Centro Comercial Nervión Plaza, con acceso por la puerta 8.
Entre la amplia variedad de platos que se pueden escoger en su carta se encuentran tanto platos fríos como calientes, con carne salteada, gyozas, ramen, arroz, sushi y nigiri, así como especialidades como pinchos de gambas, vieiras, entrecot, carne de pato o langostinos en kimono, entre otras muchas.
Precios para adultos y niños
El precio para disfrutar de su buffet libre es de 18,95 euros para los adultos de lunes a viernes al mediodía, mientras que durante la noche, los fines de semana y festivos, la cuantía asciende a 24,95 euros.
Para los niños, la tarifa del buffet es de 9,95 euros de lunes a viernes al mediodía, y de 12,95 euros las noches, fines de semana y festivos. Las bebidas y postres no están incluidos en el precio.
