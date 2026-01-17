Previsión del tiempo en Sevilla: fin de semana inestable con lluvias ocasionales y frío

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé un fin de semana marcado por la inestabilidad en Sevilla, con intervalos nubosos, posibilidad de lluvias y un descenso de las temperaturas, especialmente durante las noches y madrugadas.

Lluvias ocasionales en Sevilla

El sábado comenzará con cielos poco nubosos, aunque la nubosidad irá en aumento a lo largo del día. Las lluvias serán poco probables durante la mañana, pero la situación cambiará por la tarde y la noche, cuando podrían registrarse precipitaciones débiles ocasionales. Los pronósticos marcan un 70% de riesgo de lluvia que durarán toda la madrugada, según la AEMET.

Las temperaturas bajarán de forma generalizada, con valores que oscilarán entre los 6 grados de mínima y los 14 de máxima, mientras que los vientos soplarán flojos, predominando la componente oeste.

El tiempo para el domingo en Sevilla

Tal y como decimos, el riesgo de lluvia comenzará en la noche del sábado y se extenderá a la madrugada del domingo. La inestabilidad se concentrará en las primeras horas del día, con una alta probabilidad de lluvias de madrugada, con un 80% de pronósticos, que irán remitiendo conforme avance la mañana y desaparecerán prácticamente por la tarde.

Pronóstico de la AEMET / AEMET

Las temperaturas mínimas descenderán ligeramente hasta los 5 grados, mientras que las máximas podrán alcanzar los 15 grados, con vientos flojos de componente norte.

Aemet no prevé avisos meteorológicos activos para Sevilla durante el fin de semana, aunque recomienda seguir atentos a la evolución de la previsión, ya que no se descartan cambios puntuales en función del avance de los sistemas frontales.