De las quejas por suciedad a las dudas por la privatización: "Hay pocos limpiadores pero se parten la cara por el colegio"

Rosa María Andrés, limpiadora municipal de escuelas públicas, ya avisó en marzo de 2024 durante una manifestación frente al Ayuntamiento: "Los colegios están cada vez más sucios, pero nosotros no somos los culpables". Más tarde se sucedieron las quejas de las AMPA de la ciudad y hasta protestas a pie de calle en Sevilla Este, donde el pasado diciembre exigieron "una solución a la falta de limpieza en los centros". Después de un buen número de episodios, José Luis Sanz ha anunciado este viernes una medida con la que cree poner fin al tema: privatizar el servicio.

"Con esta decisión pretendemos atajar un problema endémico que venimos arrastrando desde hace más de 10 años", ha defendido Sanz en una rueda de prensa ofrecida en la sede del Ayuntamiento. "Lo que buscamos es mejorar la limpieza de nuestros colegios y el entorno en que se mueven nuestros niños y niñas. Todo ello con menos sobrecarga para el personal municipal, que está desbordado".

La idea del Gobierno de José Luis Sanz es que esta externalización sea solo en los 108 colegios públicos de la ciudad. De esta forma, los 636 funcionarios de limpieza que hay en plantilla pueden dedicarse al resto de edificios públicos municipales, que suman un total de 242. "Y esto, por supuesto, no abre la puerta a la privatización de otros servicios", ha aclarado el alcalde. Sin embargo, buena parte de los sindicatos y algunas AMPA se han puesto en contra de una medida que promete acabar con un problema recurrente en los últimos tiempos.

Falta personal y limpieza en los colegios

"Los colegios están cada vez más sucios, pero nosotros no somos los culpables, estamos haciendo el doble de trabajo a diario desde hace meses", afirmó Rosa María Andrés, limpiadora en el CEIP Vélez de Guevara, en el barrio de Torreblanca, en aquella manifestación de marzo de 2024. Una merma en la plantilla municipal que también se denunció más recientemente, en el arranque de este curso: por entonces, las vacantes en la plantilla rozaban el 30% del total.

"Este Halloween, la mugre, el polvo, las telarañas y los insectos vienen por cortesía del Ayuntamiento", publicó a principios la comunidad educativa del CEIP Jacarandá , en el que también advirtieron de "un estado impresentable de limpieza" y de algunos casos de picaduras. En el centro público Híspalis , algunos padres y madres tuvieron que retirar ellos mismos las hojas y escombros que el temporal que azotó la ciudad por entonces.

La situación llegó a tal extremo, que el AMPA del Jacarandá convocó una manifestación en la avenida de las Ciencias de Sevilla Este "en protesta por la grave falta de limpieza en el centro educativo". A la movilización del pasado 10 de diciembre se sumaron las AMPA Albahaca -del colegio Maestro José Fuentes-, Mapache -del Isbilya-, Calipso -del CEIP Tartessos-, y Los Manantiales -CEIP El Manantial-, así como Palote -del Lope de Rueda- y Arcoiris -del Concepción de Estevarena-, de la vecina barriada de Parque Alcosa.

"Nuestros limpiadores públicos se parten la cara"

Después de numerosas quejas, el equipo de Gobierno ha decidido externalizar el servicio de limpieza de los 108 colegios públicos de Sevilla. Una medida que para el AMPA Caracol, del CEIP Jacarandá, no es la adecuada: "Ya se privatizó el mantenimiento en nuestra escuela y no funciona bien, así que no confiamos que la limpieza vaya a funcionar. Preferimos que sea pública", afirma Rocío Mesa, vicepresidenta de esta asociación.

"Hay cerraduras y persianas rotas, tuberías que no están bien, puertas de armarios descolgadas, baños inutilizados… El personal de la empresa privada de mantenimiento nos llegó a decir que teníamos suerte al menos, que había colegios a los que no iban desde hacía seis meses", asegura la vicepresidenta del AMPA Caracol. "¿Cómo confiamos en la privatización de la limpieza si ya hemos visto un ejemplo que no salió bien?", se pregunta Mesa.

Carmen Nieto, presidenta del AMPA del CEIP Buenavista, señala que desde su colectivo "están a favor de los limpiadores municipales". "Aunque el colegio está en reformas, en la actualidad solo tenemos dos personas que se parten la cara para tener la escuela en condiciones", apunta Nieto. "De hecho, cuando empezó la obra mandaron a 15 personas de una empresa privada para limpiar, pero al final los empleados municipales. Así funciona lo privado".