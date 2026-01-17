Reabre la calle Virgen de Todos los Santos de Los Remedios: "Mejorar los espacios fue uno de nuestros compromisos"

Terminan los trabajos de reurbanización de la calle Virgen de Todos los Santos. Las obras, que han supuesto una inversión municipal de 180.000 euros y se ha desarrollado en los plazos previstos, con el objetivo de resolver las deficiencias que presentaba la vía peatonal. Así, la intervención ha consistido en la instalación de un nuevo pavimento con el que garantizar la seguridad y accesibilidad del viandante.

Este es el tramo peatonal que discurre entre Niebla y Virgen de la Victoria y ahora presenta un aspecto renovado con la plantación de nuevos árboles. Estos trabajos han supuesto también la ampliación del acerado en el cruce con Virgen de las Montañas y la creación de los vados frente a las fachadas de los edificios con sus correspondientes marmolillos para evitar que los coches puedan acceder.

"Mejorar los espacios de toda la ciudad fue uno de los compromisos adquiridos en campaña", ha recordado Alés. De esta forma, el también delegado de Fiestas Mayores ha recordado que estos trabajos "vienen a sumarse a las importantes actuaciones que estamos llevando a cabo en los barrios de la ciudad para resolver los imperfectos en el pavimento que puedan suponer problemas para la seguridad vial y peatonal".

Había "riesgo de caídas"

"La calle Virgen de Todos los Santos contaba con pavimento de baldosas de hormigón en mal estado por lo general, con muchas de ellas desprendidas, partidas y desniveladas a consecuencia, sobre todo, del crecimiento de las raíces de los árboles", ha detallado el delegado del Distrito, Manuel Alés. El dirigente popular ha puntualizado que esta situación producía el "riesgo de caídas para los viandantes".

Los Remedios está viviendo en estos momentos numerosos trabajos de mejora y reurbanización de su viario. Así, Urbanismo trabaja en los trabajos de reurbanización en Virgen de la Cinta, la mejora de asfaltado en Alfredo Kraus y el acceso este al Parque de Los Príncipes, donde también se ha ampliado el ancho del acerado junto a la reordenación de los aparcamientos y parterres. Además se ha transformado el parque para incluir una nueva zona deportiva y ha cambiado el parque canino tras las peticiones vecinales.

Las obras también han afectado al tráfico rodado de la zona. De esta forma, se ha habilitado el giro a la izquierda a la Avenida Adolfo Suárez, una demanda histórica del barrio. De la misma manera se ha reasfaltado la Avenida de República Argentina y la Plaza de Cuba a principio del mandato y se ha mejorado el pavimento del puente de San Telmo, en obras para la incorporación de toldos, Blas Infante o Virgen de Luján.

Otras obras en la zona

Las reurbanizaciones en Los Remedios han sido una constante con este equipo municipal. Así, se han transformado el cruce de Virgen de Loreto con Juan Ramón Jiménez, donde se ampliaron acerados; Alfonso de Orleans, paso clave entre Tablada y Los Remedios; el perímetro de acerado de la parroquia de Los Remedios, el acceso al mercado de Los Remedios o la ampliación del acerado de entrada a los colegios Santa Ana y Padres Blancos.

Sin duda, las obras más relevantes de la zona se centran en la reurbanización de Juan Sebastián Elcano. Estos trabajos se enmarcan en el proyecto de transformación del entorno de la antigua Fábrica de Tabacos, un nuevo espacio que el Ayuntamiento espera abrir a la ciudadanía y al barrio. Así, contará una nueva red de abastecimiento y saneamiento, aparcamientos, aceras, alumbrado público y un nuevo carril bici que sustituya el de Asunción.