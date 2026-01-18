Un accidente entre dos coches deja dos heridos en el centro de Sevilla

Dos personas han resultado heridas leves tras un accidente entre dos coches en Sevilla. El siniestro se registró esta madrugada en la confluencia de las calles José Laguillo y Amador de los Ríos, según ha informado Emergencias Sevilla a través de sus canales oficiales.

El accidente se produjo sobre las 4.15 horas, lo que obligó a establecer desvíos de tráfico en la zona para garantizar la seguridad y facilitar la actuación de los servicios municipales. Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Policía Local, que se encargaron de regular la circulación e instruir las diligencias correspondientes.

El tráfico fue restablecido

Los desvíos se mantuvieron activos hasta la retirada de los vehículos implicados y la intervención de Lipasam, que realizó labores de limpieza de la calzada. Estas actuaciones permitieron además asegurar el correcto tránsito de las líneas nocturnas de Tussam, que se vieron afectadas por el incidente.

El tráfico fue restablecido en torno a las 6.00 horas de la madrugada.

Segundo accidente en Sevilla en 24 horas

Se trata del segundo accidente en Sevilla en menos de 24 horas. Este pasado sábado se produjo una salida de un coche en la Ronda Urbana Norte con el balance de cuatro heridos.

El accidente se produjo pocos minutos antes de las 7.00 horas, cuando varios testigos alertaron al teléfono 112. Dos mujeres de 18 y 21 años y dos hombres de 24 y 40 años tuvieron que ser trasladados al Hospital Virgen del Rocío de Sevilla para su evaluación y atención médica.