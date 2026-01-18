Cinco rutas para salir a correr y entrenar antes de la Media Maratón de Sevilla

Queda apenas una semana para que 20.000 corredores, cifra récord, se den cita en la Media Maratón de Sevilla 2026. Cada vez son más los fanáticos del atletismo que se inscriben para recorrer 21,097 que separan la línea de salida de la de meta y recorre algunos de los enclaves más emblemáticos de la ciudad. AUnque muchos aprovechen esta prueba como entrenamiento para la Maratón de la ciudad, para otros esta es la mayor prueba de la temporada.

Los corredores participantes llevan meses entrenándose para poder realizar su mejor actuación en la ciudad, una de las favoritas de todo el país por la ausencia de grandes desniveles. Con una gran mochila de kilómetros a sus espaldas, los recorridos habituales por el Parque de María Luisa o el paseo que discurre junto del río Guadalquivir se hacen ya repetitivos y los participantes buscan alternativas de entrenamientos para llegar con toda la fuerza al domingo.

La provincia de Sevilla ofrece una multitud de recorridos alternativos para poder llegar a la meta de la mejor forma posible. Según los datos municipales, para un 55% de los participantes será la primera vez que corran esta prueba, y solo uno de cada cuatro corredores reside en Sevilla o su provincia, lo que incrementa notablemente el impacto turístico y económico del evento. Así, puede ser una nueva forma de descubrir la provincia.

1.Vía Verde de la Sierra Norte

La Vía Verde de la Sierra Norte se convierte en una opción ideal para tiradas largas. Con un recorrido de 10 a 25 kilómetros (ida y vuelta). El entrenamiento puede comenzar en Cazalla, San Nicolás o El Pedroso, según el trayecto que se decida hacer. Así, esta ruta, sin grandes desniveles en el camino, es perfecta para acumular kilómetros sin tener que preocuparse por el tráfico.

2.Corredor Verde del Guadiamar

El Corredor Verde del Guadiamar transita por más de 60 kilómetros a lo largo de la provincia. El tramo que discurre entre Aznalcázar y Sanlúcar la Mayor se trata de un sendero completamente llano por el que se pueden correr hasta 30 kilómetros. Esta se convierte en una opción ideal para preparar la prueba del próximo domingo. Aquí, los corredores podrán simular los ritmos de la carrera para tenerla completamente controlada.

3.Camino entre La Motilla y Montequinto

El camino entre La Motilla y Montequinto es ya una ruta consolidada para los runners cerca de la capital hispalense y en la que muchos entrenan cada día para estas pruebas. Con un trayecto llano, esta opción es ideal para realizar un entrenamiento de series de cinco o cuatro kilómetros con el que potenciar al fuerza de los deportistas. Se trata de un carril de unos 20 kilómetros anchos, que comparten atletas con ciclistas.

4.La Corchuela

También en Dos Hermanas está La Corchuela. Un parque periurbano que se ha convertido ya en una de las rutas favoritas de los clubes de atletismo de la zona por el estado del camino, que favorece las tiradas largas, a lo que también ayuda lo llano del sendero. Este es un recorrido que permite vueltas de entre cinco y siete kilómetros y también permite entrenamientos en bloques a ritmos controlados.

5.La Puebla del Río–Isla Mayor

La carretera antigua entre La Puebla del Río e Isla Mayor es una opción muy asequible gracias a lo llano del terreno. Esta es una opción estupenda para entrenos que incluyan rectas largas, con tramos de 10 a 18 kilómetros. Esta opción se convierte en una posibilidad ideal para entrenar los ritmos y la constancia de la prueba del próximo domingo,

En esta cuenta atrás, lo ideal, es combinar distintos tipos de entrenamiento para potenciar la fuerza, la constancia y el fondo. Eso sí, pese a lo ideal que resultan estos entrenamientos, rodeados de naturaleza y pinares, estos deben ser alternados también con carreras en asfalto para adaptarse al terreno específico en el que se correrá el próximo domingo. Evitar el asfalto puede dificultar la prueba y hacer que las piernas se pongan más duras de lo deseado.